Balakəndə 43 yaşlı kişini sel apardığı ehtimal edilir
Balakən sakini, 43 yaşlı kişini sel apardığı ehtimal edilir.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Katex kəndində, Katex çayında qeydə alınıb.
Belə ki, Balakən rayonunun Katex kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Aslan Ramazan oğlu Rzayev sərxoş vəziyyətdə Katex çayında sel sularının gətirdiyi odun parçalarını yığmaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan çaya yıxılıb. Bu zaman onu sel aparıb.
Hazırda axtarış-xilasetmə tədbirləri davam etdirilir, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) əməkdaşları cəlb olunub.
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