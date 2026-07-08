 FHN-dən uğurlu əməliyyat: Çayda köməksiz qalan şəxs xilas olundu - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

FHN-dən uğurlu əməliyyat: Çayda köməksiz qalan şəxs xilas olundu - VİDEO

First News Media17:19 - Bu gün
FHN-dən uğurlu əməliyyat: Çayda köməksiz qalan şəxs xilas olundu - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Balakən rayonu, Katex kəndində bir nəfərin sel gəlməsi səbəbindən çayda köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

FHN-in Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Balakən Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri əraziyə cəlb olunub.

Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində çayda köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaş – 1985-ci il təvəllüdlü Ramiz Şaban oğlu Asxabov xilas edilib.

Paylaş:
150

Aktual

Rəsmi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Cəmiyyət

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

İqtisadiyyat

“Level Tower”: ultra-premium “Klub evi”, Bakının tam ürəyində yeni həyat səviyyəsi - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

ABŞ İrana yeni hücuma hazırlaşır – Tramp vaxtı açıqladı

KMBİ “Any Unboxing” dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirib - VİDEO

Qanunsuz orden-medallar təsis etməkdə ittiham olunan QHT rəhbərinə hökm oxunub

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

İnsan ölümü ilə nəticələnən yol qəzasında barışıq cinayət məsuliyyətini aradan qaldırırmı? - Vəkildən AÇIQLAMA

Azərbaycan XİN-dən ABŞ-yə TƏBRİK

Qəzada ölən Amalla bağlı yeni fakt ortaya çıxdı: Əvvəllər həbs olunub - Qərarın FOTOSU

Son xəbərlər

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Bu gün, 19:30

Evlərə görə geri qaytarılan ƏDV açıqlandı

Bu gün, 17:53

ABŞ İrana yeni hücuma hazırlaşır – Tramp vaxtı açıqladı

Bu gün, 17:48

KMBİ “Any Unboxing” dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirib - VİDEO

Bu gün, 17:40

Qanunsuz orden-medallar təsis etməkdə ittiham olunan QHT rəhbərinə hökm oxunub

Bu gün, 17:33

Bakıda ər arvadını öldürdükdən sonra intihar edib

Bu gün, 17:33

FHN-dən uğurlu əməliyyat: Çayda köməksiz qalan şəxs xilas olundu - VİDEO

Bu gün, 17:19

Bakıda daşınmaz əmlak qiymətləri ən çox hansı ərazidə artıb? – AQC iyunun statistikasını açıqladı

Bu gün, 17:12

Balakən sakinini sel apardı

Bu gün, 17:09

Azərbaycan ABŞ-də beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Bu gün, 17:00

Tramp: "TikTok-da ən çox izlənilən şəxs mənəm"

Bu gün, 16:56

"Party Rock Anthem"ın ifaçısı Lauren Bennettin öldüyü iddia olunur

Bu gün, 16:37

"Kəpəz" Ehtiram Şahverdiyevlə vidalaşıb

Bu gün, 16:23

Balakəndə 43 yaşlı kişini sel apardığı ehtimal edilir

Bu gün, 16:06

“Qarabağ” - “Vestri” matçı ilə bağlı metro sərnişinlərinə xəbərdarlıq

Bu gün, 15:58

İspaniya Trampın təhdidlərinə cavab verdi: ABŞ ilə əlaqələr möhkəmdir

Bu gün, 15:50

Qanunsuz pivə istehsal edən obyekt ifşa olunub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın tərkibi təsdiqlənib

Bu gün, 15:42

İçərişəhərdə razılaşdırılmamış tikinti-bərpa işlərinin aparılması qadağan olunub

Bu gün, 15:32

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:31
Bütün xəbərlər