"Uşaqlar sosial şəbəkələrdə lazım olmayan hər şeyi görürlər" - VİDEOSORĞU
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda təklif olunan yeni tənzimləmələrə əsasən, 16 yaşdan aşağı şəxslərin sosial şəbəkələrdə fərdi hesab yaratması və qeydiyyatdan keçməsi məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur.
1news.az mövzu ilə bağlı paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib.
Sorğunun nəticələrinə əsasən, respondentlərin əksəriyyəti sözügedən təşəbbüsü dəstəklədiyini və bu məhdudiyyətin uşaqların təhlükəsizliyi baxımından məqsədəuyğun olduğunu bildirib.
Həmin sorğunu təqdim edirik:
Oksana Orucova
Nadir İbrahimli
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