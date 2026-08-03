Günvurma ilə bağlı çağırışlar artdı: TƏBİB rəqəmləri açıqladı
İyul ayında günvurma ilə əlaqədar 32 müraciət qeydə alınıb.
TƏBİB-in 1news.az-ın sorğusuna cavab olaraq verdiyi məlumata görə, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə 2026-cı ilin iyul ayı ərzində günvurma ilə bağlı ümumilikdə 32 müraciət daxil olub.
Məlumata əsasən, müraciət edənlərdən 12 nəfər hospitalizasiya edilib, 17 nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib, 3 nəfər isə hospitalizasiyadan imtina edib.
Müraciət edənlərin 17-si kişi, 15-i qadın olub.
TƏBİB vətəndaşlara günün ən isti saatlarında açıq havada uzun müddət qalmamağı, kifayət qədər maye qəbul etməyi və günvurmadan qorunmaq üçün zəruri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edib.
97