İşlədikləri marketi taladılar: Minlərlə manatlıq oğurluq üzə çıxdı
Bakının Nizami rayonunda çalışdıqları marketdən elektrik naqilləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə sözügedən marketdən 6612 manat dəyərində elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən 47 yaşlı C.Hüseynzadə, 33 yaşlı E.Hüseynov və həmyaşıdı Ə.Mammedov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Araşdırmalarla həmin şəxslərin bir müddət əvvəl marketin anbarında çalışdıqları və oğurladıqları naqilləri əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satdıqları məlum olub.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
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