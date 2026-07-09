 Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb

First News Media14:40 - Bu gün
Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb

Bu ilin ilk 6 ayı ərzində keçmiş illərdən bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 6 ayın yekunlarına həsr olunan kollegiya iclasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, cinayətlərin açılması 1,1 %, qeyri-aşkar şəraitdə törədilənlərin açılması 2,5 %, mülkiyyət əleyhinə olanların açılması 4,4 %, onlardan oğurluqların açılması 10,7 %, dələduzluqların açılması 1,2 % yaxşılaşıb, adam oğurluğu və avtonəqliyyat vasitəsinin qaçırılması cinayətlərinin açılması tam təmin edilib.

Eyni zamanda diqqətə çatdırılıb ki, həyata keçirilmiş istintaq hərəkətləri və əməliyyat tədbirləri ilə cinayətlərin 93,9 %-i, o cümlədən prokurorluq orqanları ilə birgə keçmiş illərdən bağlı qalmış 218 və görülmüş operativ cavab tədbirləri ilə 3 013 cinayət açılıb, eləcə də 4 474 hüquqazidd əməlin qarşısı alınıb.

Müxtəlif cinayətlər törətmiş 6 887 şəxs məhkəmə məsuliyyətinə verilib. İstintaqdan və təhqiqat orqanlarından yayınan 4 282, o cümlədən ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə 645 təqsirləndirilən şəxs tutulub.

Axtarış işinin nəticələri 3 % yaxşılaşaraq 82,7 %-ə yüksəlib.

Paylaş:
74

Aktual

Cəmiyyət

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Cəmiyyət

Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Rəsmi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı ilin ilk yarısını müsbət nəticələrlə başa vurub

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN-dən ABŞ-yə TƏBRİK

Şuşaya dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

GEROPHARM Azərbaycanda tirzepatid əsaslı ilk preparatı təqdim edib - FOTO

Son xəbərlər

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

Bu gün, 16:24

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 16:11

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 15:57

Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

Bu gün, 15:42

Gələcəyimiz olan uşaqları rəqəmsal təhlükələrdən qorumalıyıq - DEPUTAT

Bu gün, 15:33

Azərbaycan dilində keyfiyyətli süni intellekt xidmətləri məhduddur - Ramid Namazov

Bu gün, 15:27

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Bu gün, 15:23

Daşkənddə “Türk dünyasında mənəvi dirçəliş və informasiya təhlükəsizliyi” forumu keçirildi — FOTOLAR

Bu gün, 15:05

Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

Bu gün, 15:02

Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı ilin ilk yarısını müsbət nəticələrlə başa vurub

Bu gün, 14:57

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:49

Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:40

Nigeriyada güclü fırtına 7 nəfərin ölümünə səbəb olub

Bu gün, 14:26

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 14:19

Azərbaycan XİN Cənubi Sudanı təbrik edib

Bu gün, 14:08

Əfsanəvi müğənni Bonni Tayler vəfat edib

Bu gün, 13:52

Samuxdakı qəzada həlak olanların FOTOSU

Bu gün, 13:37

İran Britaniyaya etiraz notası verdi

Bu gün, 13:24

Ucuz mənzil almaq istəyənlərə fürsət – Satış davam edir

Bu gün, 13:13

DİN: Sabunçuda 48 kiloqram narkotik müsadirə edilib

Bu gün, 12:55
Bütün xəbərlər