Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb
Bu ilin ilk 6 ayı ərzində keçmiş illərdən bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 6 ayın yekunlarına həsr olunan kollegiya iclasında bildirilib.
Qeyd edilib ki, cinayətlərin açılması 1,1 %, qeyri-aşkar şəraitdə törədilənlərin açılması 2,5 %, mülkiyyət əleyhinə olanların açılması 4,4 %, onlardan oğurluqların açılması 10,7 %, dələduzluqların açılması 1,2 % yaxşılaşıb, adam oğurluğu və avtonəqliyyat vasitəsinin qaçırılması cinayətlərinin açılması tam təmin edilib.
Eyni zamanda diqqətə çatdırılıb ki, həyata keçirilmiş istintaq hərəkətləri və əməliyyat tədbirləri ilə cinayətlərin 93,9 %-i, o cümlədən prokurorluq orqanları ilə birgə keçmiş illərdən bağlı qalmış 218 və görülmüş operativ cavab tədbirləri ilə 3 013 cinayət açılıb, eləcə də 4 474 hüquqazidd əməlin qarşısı alınıb.
Müxtəlif cinayətlər törətmiş 6 887 şəxs məhkəmə məsuliyyətinə verilib. İstintaqdan və təhqiqat orqanlarından yayınan 4 282, o cümlədən ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə 645 təqsirləndirilən şəxs tutulub.
Axtarış işinin nəticələri 3 % yaxşılaşaraq 82,7 %-ə yüksəlib.