 Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib | 1news.az | Xəbərlər
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Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

First News Media15:02 - Bu gün
Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

2026-cı ilin birinci yarısında qlobal aviasiya sektoru geosiyasi proseslərin, bir sıra hava məkanlarında tətbiq olunan məhdudiyyətlərin və marşrut şəbəkəsində baş verən dəyişikliklərin təsiri altında fəaliyyət göstərib. Buna baxmayaraq Azərbaycan aviasiyası əməliyyat dayanıqlığını qoruyaraq sərnişin daşımaları, beynəlxalq hava əlaqələri və aeronaviqasiya xidmətləri üzrə müsbət nəticələr əldə edib.

 

Yanvar – iyun aylarında Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 3,334 milyon sərnişinə26,781 reysə xidmət göstərib. Onlardan 2,960 milyona yaxını beynəlxalq istiqamətlər üzrə səyahət edib.

 

İlk yarımilliyin diqqətçəkən nəticələrindən biri transfer sərnişinlərinin sayında qeydə alınan artım olub. Bu müddət ərzində hava limanı vasitəsilə 275 mindən çox transfer sərnişin daşınıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 40%-dən çox artım deməkdir.

 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun marşrut şəbəkəsi də genişlənməyə davam edib. Hazırda hava limanında tam xidmət göstərən, aşağıbüdcəli və hibrid biznes modelinə malik ümumilikdə 40 aviaşirkətin fəaliyyət göstərməsi sərnişinlərə geniş seçim imkanı yaradır. “Air Serbia”“FlyOne Asia” aviaşirkətlərinin fəaliyyətə başlaması marşrut şəbəkəsinin daha da genişlənməsinə töhfə verib. Hazırda hava limanından 76 istiqamət üzrə müntəzəm reyslər həyata keçirilir.

 

Ən çox tələbat olan beynəlxalq istiqamətlər İstanbul, Moskva, Tbilisi, AnkaraDubay olub. Reyslərin sayına görə aparıcı xarici aviadaşıyıcılar sırasında “Turkish Airlines”, “Israir”, “Ajet”, “Aeroflot”“flydubai” yer alıb.

 

Sərnişin daşımaları ilə yanaşı, Azərbaycanın hava məkanında uçuşların intensivliyi də yüksəlib. “Azəraeronaviqasiya” HHİ (AZANS) tərəfindən ilin ilk altı ayında ölkənin hava məkanında 180 mindən çox uçuşa aeronaviqasiya xidməti göstərilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,1% çoxdur. Tranzit uçuşların sayı isə 14,4% artaraq 143 mini ötüb. Dövrün ən yüksək sutkalıq göstəricisi 9 may tarixində qeydə alınıb. Həmin gün Azərbaycanın hava məkanında 1,271 hava gəmisinə xidmət göstərilib.

 

Tranzit uçuşlarda “Turkish Airlines”, “Singapore Airlines”, “Lufthansa”, “Cathay Pacific”, “British Airways”, “Thai Airways”, “Air France”, “KLM”, “Korean Air”“Aerologic” kimi dünyanın aparıcı aviaşirkətlərinin üstünlük təşkil etməsi Azərbaycanın hava məkanına və göstərilən aeronaviqasiya xidmətlərinə beynəlxalq etimadın artdığını nümayiş etdirir.

 

İlk yarımilliyin nəticələri göstərir ki, Azərbaycan aviasiyası dəyişən qlobal şəraitə çevik uyğunlaşaraq inkişafını davam etdirir. Transfer sərnişinlərinin artması, marşrut şəbəkəsinin genişlənməsi, yeni aviadaşıyıcıların bazara daxil olması və hava məkanından istifadənin artan intensivliyi ölkənin regional aviasiya və aeronaviqasiya mərkəzi kimi rolunu daha da gücləndirir.

 

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