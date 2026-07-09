Sabah Bakı, Saatlı və Hacıqabulun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Sabah Bakının Nizami rayonunun bəzi küçə və qəsəbələrində təbii qazın verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Məlumata görə, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar iyulun 10-da saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun R.Rüstəmov, E. Süleymanov, Q. Qarayev, C. Naxçıvanski küçələrinin, Sabunçu qəsəbəsinin isə E. Mehdiyev, İ. Aslanov və M.İbrahimov küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Həmçinin, təmir-bərpa və payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu qəsəbəsinin və Qıraqlı, Mustafabəyli, Bəylik, Yeni Novruzlu kəndlərinin, həmçinin Hacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsinin və Muğan, Qubalı, Paşalı 1, Paşalı 2, Cəngən, Şorbaçı, Tağlı, Tava kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.