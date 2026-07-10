4 günlük iş həftəsi ilə bağlı qərar: Kimlərə şamil olunacaq?
Son vaxtlar dünyanın bir sıra ölkələrində 4 günlük iş həftəsinə keçidlə bağlı müzakirələr genişlənib. Bu fonda Azərbaycanda da sentyabr ayından etibarən belə bir sistemin tətbiq olunub-olunmayacağı maraq doğurur.
Görəsən, ölkədə 4 günlük iş həftəsinə keçid realdırmı?
1news.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı "konkret.az”a açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirib ki, belə bir model nəzəri baxımdan mümkün olsa da, onun bütün sahələrə şamil edilməsi məqsədəuyğun deyil.
Deputatın sözlərinə görə, 4 günlük iş həftəsi daha çox dövlət qurumlarında tətbiq olunacaq:
"Özəl sektorun buna yönəlməsi problemlərin yaşanmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda özəl sektorun sabit iş rejimini qurması çox çətindir. Bir bazar günü belə fasiləsiz işləməsə, mənfəət əldə etmək bir yana qalsın, müəssisələr və biznes subyektləri borclu vəziyyətdən çıxmaqda çətinlik çəkərlər. Ona görə də bu model dövlət müəssisələri üçün düşünülə bilər. Amma bütövlükdə özəl sektora aid edilməsi həmin sahədə ciddi sıxıntılar yaradacaq.”
Beləliklə, deputatın fikrincə, Azərbaycanda 4 günlük iş həftəsinin tətbiqi tamamilə istisna olunmasa da, bu modelin ilk növbədə dövlət sektorunda nəzərdən keçirilməsi daha real görünür.
Özəl sektorda isə iqtisadi reallıqlar və müəssisələrin fəaliyyət xüsusiyyətləri nəzərə alınmadan belə bir qərarın verilməsi məqsədəuyğun hesab edilmir.