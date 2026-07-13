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Prezident: Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa yönəlmişdir

First News Media09:36 - Bu gün
Prezident: Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa yönəlmişdir

Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa yönəlmişdir, narahatlıq doğuran, qonşularımızın narahatlıq doğuran məsələlərinin həllinə yönəlmişdir, o cümlədən bizi narahat edən məsələlər qaldırılmışdır.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında səsləndirib.

“Təbii ki, bu baxımdan Şuşada keçirilən media forumundakı olan həmin bu mühiti biz çalışırıq, həmçinin bir çox beynəlxalq məhz iştirakçılar arasında da yaratmağa çalışırıq. Çox sağ olun və bununla bağlı bizim dialoqumuz davam edir”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

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