 Sürücülərin diqqətinə: Paytaxtın bu küçə və prospektlərində tıxac yaranıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sürücülərin diqqətinə: Paytaxtın bu küçə və prospektlərində tıxac yaranıb

First News Media08:51 - Bu gün
Sürücülərin diqqətinə: Paytaxtın bu küçə və prospektlərində tıxac yaranıb

Paytaxtda bəzi küçə və prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

6. Tbilisi prospekti, “20 Yanvar” metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumundan ailə fotosu paylaşılıb - FOTO

Cəmiyyət

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşlarının turagentlər vasitəsilə ən çox getdiyi ölkələr bəlli olub

Dünya

20-dən çox ölkə uşaqların sosial mediaya çıxışını məhdudlaşdırır: Avropa İttifaqı da qadağanı müzakirə edir

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

21 yaşlı gənc ürəyindən bıçaqlandı

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

“Azərişıq”dan xəbərdarlıq: Paytaxtın bu hissələrində işıq olmayacaq

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

6 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir - SİYAHI

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Sabah Development: Gələcəyə Addım – Sabah Gələcəyi Necə Formalaşdırır? - FOTO

Son xəbərlər

AMB 14 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:44

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

Bu gün, 09:41

Azərbaycan nefti bahalaşdı

Bu gün, 09:31

Türkiyədə FETÖ əməliyyatı - 704 nəfər SAXLANILDI

Bu gün, 09:29

21 yaşlı gənc ürəyindən bıçaqlandı

Bu gün, 09:18

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

Bu gün, 09:17

“Azərişıq”dan xəbərdarlıq: Paytaxtın bu hissələrində işıq olmayacaq

Bu gün, 09:15

Qızıl qiymətində növbəti artım

Bu gün, 09:03

Sürücülərin diqqətinə: Paytaxtın bu küçə və prospektlərində tıxac yaranıb

Bu gün, 08:51

7 dəqiqəyə 88 milyon avroluq xəzinəni oğurladılar: Qarşılığında cəmi 25 min avro alacaqdılar

13 / 07 / 2026, 17:52

Haluk Levent susqunluğunu pozdu: "Əsl bomba hələ qarşıdadır"

13 / 07 / 2026, 17:39

Ceyhun Bayramov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb - FOTO

13 / 07 / 2026, 17:29

Nərimanovda dəhşətli hadisə: 2 yaşlı uşaq eyvandan yıxıldı

13 / 07 / 2026, 17:28

Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatının loqosu təsdiqlənib

13 / 07 / 2026, 17:27

Milli Məclisin sabah keçiriləcək iclasında 26 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

13 / 07 / 2026, 17:21

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Hava kəskin dəyişəcək

13 / 07 / 2026, 17:08

Reza Deqati: Azərbaycan Prezidentinin çıxışlarını dinləyəndə fəxr edirəm - VİDEO

13 / 07 / 2026, 16:58

Əli Əsədov Rusiyanın səhiyyə naziri ilə görüşüb

13 / 07 / 2026, 16:38

Azərbaycan vətəndaşlarının turagentlər vasitəsilə ən çox getdiyi ölkələr bəlli olub

13 / 07 / 2026, 16:31

Hikmət Hacıyev Şuşada Suriyanın informasiya naziri ilə görüşüb

13 / 07 / 2026, 16:23
Bütün xəbərlər