"Qarabağ"ın sabiq hücumçusu Duran "Seltik"də ilk qolunu vurdu
"Qarabağ"ın sabiq hücumçusu Kamilo Duran Şotlandiyanın "Seltik" klubunda ilk qolunu vurub.
1news.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, "Sportinq"lə keçirilən yoldaşlıq oyununda meydana çıxan kolumbiyalı futbolçu komandasının yeganə qolunun müəllifi olub.
Görüş Lissabon təmsilçisinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, yay transfer dövründə "Seltik"ə qoşulan Qarabağın sabiq hücumçusu yeni komandasında ilk dəfə fərqlənməyi bacarıb.
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