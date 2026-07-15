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İdman

DÇ-2026-nın ilk finalçısı bəlli oldu

First News Media09:31 - Bu gün
DÇ-2026-nın ilk finalçısı bəlli oldu

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinal mərhələsinin ilk matçı keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, ABŞ-nin Arlinqton şəhərində baş tutan qarşılaşmada Fransa və İspaniya milliləri üz-üzə gəliblər.

Görüş pireneylilərin inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 0:2.

İspaniya yığmasının heyətində Mikel Oyarsabal 22-ci dəqiqədə penaltidən hesabı açıb. Pedro Porro isə 56-cı dəqiqədə fərqlənərək matçın yekun nəticəsini müəyyənləşdirib.

Qeyd edək ki, İspaniya millisi finalda İngiltərə - Argentina cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

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