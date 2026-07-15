 Kolumbiyada qaçırılan 39 nəfər xilas edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Kolumbiyada qaçırılan 39 nəfər xilas edildi

Oksana Orucova09:53 - Bu gün
Kolumbiyada qaçırılan 39 nəfər xilas edildi

Kolumbiyanın Çoko bölgəsində Milli Azadlıq Ordusu (ELN) tərəfindən qaçırılan 39 nəfər təhlükəsizlik qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində azad edilib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Məlumata görə, ELN üzvləri Medellin–Kibdo magistral yolunda sərnişin avtobusunu saxlayaraq sərnişinləri girov götürüblər. Keçirilən əməliyyat nəticəsində bütün girovlar sağ-salamat xilas olunub.

Əməliyyat zamanı hərbçilərlə silahlılar arasında baş verən atışmada 2 əsgər vəfat edib, 5 hərbçi yaralanıb.

Kolumbiya rəsmiləri hadisəni pisləyərək, ELN-ni hücuma görə məsuliyyət daşımaqda ittiham ediblər.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

Cəmiyyət

Odessada gəmiyə hücum: 11 azərbaycanlı xilas edilib, kapitan itkindir

Siyasət

Azərbaycan XİN-dən Türkiyəyə 15 İyul təbriki

Mövqe

Şuşadan verilən mesaj: Azərbaycanın rolu orta gücdən daha böyükdür - Deputatdan ŞƏRH

Dünya

Türkiyədə meşə yanğını: 1120 nəfər təxliyə edildi

Kolumbiyada qaçırılan 39 nəfər xilas edildi

Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

Bu gün Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik Günüdür

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

İspaniya Trampın təhdidlərinə cavab verdi: ABŞ ilə əlaqələr möhkəmdir

Polşa ABŞ silahlarının alınmasına təxminən 150 milyard dollar xərcləmək niyyətindədir

20-dən çox ölkə uşaqların sosial mediaya çıxışını məhdudlaşdırır: Avropa İttifaqı da qadağanı müzakirə edir

7 dəqiqəyə 88 milyon avroluq xəzinəni oğurladılar: Qarşılığında cəmi 25 min avro alacaqdılar

Son xəbərlər

Zaqatalada itkin düşən kişinin meyiti çayın sahilində tapıldı

Bu gün, 11:21

Daha yeddi dövlət qurumu tətbiqinin işi dayandırılacaq

Bu gün, 11:19

Əli Əsədov Qətərin Azərbaycandakı səfirliyində olub

Bu gün, 11:00

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

Bu gün, 10:44

Türkiyədə meşə yanğını: 1120 nəfər təxliyə edildi

Bu gün, 10:36

Azərbaycanın axtarışa verdiyi Pakistan vətəndaşı Britaniyadan ekstradisiya olunacaq

Bu gün, 10:35

Azərbaycanda iyunda 881 çox şəxs aylıq sosial müavinət və təqaüd alıb

Bu gün, 10:16

Yelo Bank ili 100 milyon manatdan çox faiz gəliri ilə yarıladı

Bu gün, 10:14

Ombudsman aparatının əməkdaşları ahıl şəxslərin sosial xidmət müəssisəsinə baş çəkib

Bu gün, 10:08

Hədiyyə kartlarının müddəti bitirsə, pul silinə bilərmi? – Hakimdən hüquqi izah

Bu gün, 09:57

Kolumbiyada qaçırılan 39 nəfər xilas edildi

Bu gün, 09:53

Expressbankda rekord artım: xalis mənfəəti 72%-dən çox yüksəldi

Bu gün, 09:50

Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

Bu gün, 09:46

Azərbaycan neftinin qiyməti yenə bahalaşdı

Bu gün, 09:43

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:36

DÇ-2026-nın ilk finalçısı bəlli oldu

Bu gün, 09:31

31 ton dizel daşıyan yük maşınında başlayan yanğın qısa müddətdə söndürüldü - VİDEO

Bu gün, 09:24

Bu gün Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik Günüdür

Bu gün, 09:19

AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

"Qarabağ"ın sabiq hücumçusu Duran "Seltik"də ilk qolunu vurdu

Bu gün, 09:12
Bütün xəbərlər