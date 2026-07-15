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İqtisadiyyat

AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
AMB valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9443 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,1949 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9443

100 Rusiya rublu

2,1949

1 Avstraliya dolları

1,1874

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1139

1 Çexiya kronu

0,0802

1 Çin yuanı

0,2511

1 Danimarka kronu

0,2601

1 Gürcü larisi

0,6461

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2784

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1762

1 İsveçrə frankı

2,1007

1 İsrail şekeli

0,5680

1 Kanada dolları

1,2100

1 Küveyt dinarı

5,4894

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3626

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5424

1 Moldova leyi

0,0966

1 Norveç kronu

0,1758

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6114

1 Polşa zlotası

0,4497

1 Rumıniya leyi

0,3709

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3175

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4526

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3070

Türk lirəsi

0,0361

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0479

Yeni Zelandiya dolları

0,9886

Qızıl

6861,1575

Gümüş

99,5269

Platin

2784,8805

Palladium

2223,3620

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