AMB valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9443 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,1949 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9443
|
100 Rusiya rublu
|
2,1949
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1874
|
1 Belarus rublu
|
0,5854
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1139
|
1 Çexiya kronu
|
0,0802
|
1 Çin yuanı
|
0,2511
|
1 Danimarka kronu
|
0,2601
|
1 Gürcü larisi
|
0,6461
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2784
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1762
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1007
|
1 İsrail şekeli
|
0,5680
|
1 Kanada dolları
|
1,2100
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4894
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3626
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5424
|
1 Moldova leyi
|
0,0966
|
1 Norveç kronu
|
0,1758
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6114
|
1 Polşa zlotası
|
0,4497
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3709
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3175
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4526
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3070
|
Türk lirəsi
|
0,0361
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0479
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9886
|
Qızıl
|
6861,1575
|
Gümüş
|
99,5269
|
Platin
|
2784,8805
|
Palladium
|
2223,3620