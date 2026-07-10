 "Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

First News Media12:21 - Bu gün
"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

"Qarabağ" futbolçusu Kamilo Duranın transferi ilə bağlı Şotlandiyanın "Seltik" klubunun təklifini kolumbiyalı hücumçunun istəyini nəzərə alaraq müsbət cavablandırıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb.

Klublar arasında aparılan danışıqlar uğurla yekunlaşıb və tərəflər arasında razılıq əldə olunub.

2025-ci ilin yayından "Qarabağ"ın formasını geyinən cənubi amerikalı futbolçu komandanın heyətində 45 oyunda 15 qol vurub. O, "Qarabağ"la birlikdə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsini adlayaraq pley-off iştirakçısı olub.

Paylaş:
80

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə mina partlayışı olub

Cəmiyyət

Taxıl sahələrində bir qığılcım böyük fəlakətə səbəb ola bilər – FHN xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Siyasət

İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

İdman

Zubir Azərbaycan klublarının UEFA Avropa Liqasında 300-cü qolunu vurub

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

Elxan Məmmədov: DÇ-2026 Canni İnfantinonun baxışını təsdiqləyərək uzunmüddətli irs qoyacaq

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

Neymar Braziliya millisindəki karyerasını başa vurdu

"Qarabağ" - "Vestri" oyununa indiyədək 16 350 bilet satılıb

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Son xəbərlər

Naxçıvanda avtobus yanıb

Bu gün, 15:07

Universitet tələbələri investorlar qarşısında: “SABAH.academy” 6-cı “University Demo Day” tədbirini keçirib - FOTO

Bu gün, 14:50

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Bu gün, 14:37

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 14:35

Zubir Azərbaycan klublarının UEFA Avropa Liqasında 300-cü qolunu vurub

Bu gün, 14:23

TKTA xaricdə təhsil şirkətləri ilə bağlı müraciət yayıb

Bu gün, 14:21

Kəlbəcərdə mina partlayışı olub

Bu gün, 14:15

Yeni doğulan körpənin müraciəti “ASAN xidmət”də tarixə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:13

Milli Məclisin növbəti iclası iyulun 13-də keçiriləcək

Bu gün, 14:11

Əhalinin gəlirləri artıb

Bu gün, 14:05

Taxıl sahələrində bir qığılcım böyük fəlakətə səbəb ola bilər – FHN xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Bu gün, 13:45

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyə yüksələcək

Bu gün, 13:29

Allahşükür Paşazadə Özbəkistanda ordenlə təltif olundu

Bu gün, 13:06

Tanınmış jurnalist TV-yə direktor təyin olundu

Bu gün, 13:03

İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 12:59

Birinci kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 12:45

İspaniyada meşə yanğını: Ölənlər var

Bu gün, 12:33

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

Bu gün, 12:21

Rusiyadan Ermənistana propan və gübrə Azərbaycandan tranzitlə göndərilir

Bu gün, 12:10

Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 %-dən çox artıb

Bu gün, 12:02
Bütün xəbərlər