 Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb | 1news.az | Xəbərlər
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Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

First News Media09:46 - Bu gün
Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

Rusiya qoşunlarının Odessanı atəşə tutması nəticəsində 3 nəfər ölüb.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak bildirib.

"Hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Daha 3 nəfər yaralanıb", - S.Lısak vurğulayıb.

Qeyd edilib ki, Sumı vilayətinə gecə saatlarında endirilən zərbələr nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Bundan başqa, Nikolayev vilayətinə endirilən zərbələr nəticəsində 9 nəfər yaralanıb.

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