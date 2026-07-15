Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb
Rusiya qoşunlarının Odessanı atəşə tutması nəticəsində 3 nəfər ölüb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak bildirib.
"Hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Daha 3 nəfər yaralanıb", - S.Lısak vurğulayıb.
Qeyd edilib ki, Sumı vilayətinə gecə saatlarında endirilən zərbələr nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Bundan başqa, Nikolayev vilayətinə endirilən zərbələr nəticəsində 9 nəfər yaralanıb.
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