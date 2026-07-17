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İsrail parlamenti buraxıldı

First News Media14:58 - Bu gün
İsrail parlamenti buraxıldı

İsrail parlamenti oktyabrın 27-nə təyin edilmiş seçkilər öncəsi özünün rəsmi buraxılması barədə qanun layihəsini qəbul edib. 

1news.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Ynet” portalı məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, Knessetin 120 üzvündən 62-si qanun layihəsinin lehinə səs verib. Qanun layihəsinin əleyhinə səs verən və ya bitərəf qalan olmayıb. 

Bununla da, iyulun 17-dən tətilə çıxan parlament seçkilərin nəticələrinə əsasən, yeni tərkib formalaşdırıldıqdan sonra fəaliyyətini bərpa edəcək.

Bildirilib ki, parlamentin hazırkı, 25-ci çağırışı 1988-ci ildən sonra 4 illik səlahiyyət müddətini tam başa vuran ilk çağırış olub. Bundan əvvəlki digər çağırışlar vaxtından əvvəl buraxılıb.

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