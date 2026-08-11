Filippində musson yağışları xeyli sayda adamın həyatına son qoydu
Filippində Luis və Maymay tropik siklonları, eləcə də cənub-qərb mussonunun səbəb olduğu güclü yağışlar nəticəsində 19 nəfər həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Filippin hökumətinin məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində 15 nəfər yaralanıb, 4 nəfərdən isə xəbər yoxdur.
Güclü yağışlar ölkənin 11 bölgəsində təxminən 2,27 milyon insana təsir edib. Təbii fəlakətdən zərər çəkənlər üçün 900-dən çox təxliyə mərkəzi yaradılıb. Hazırda həmin mərkəzlərdə təxminən 95 min nəfər yerləşdirilib.
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