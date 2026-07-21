 Məktəbəhazırlıq qrupları üçün məktəb seçimi başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Məktəbəhazırlıq qrupları üçün məktəb seçimi başlayıb

First News Media15:14 - Bu gün
Məktəbəhazırlıq qrupları üçün məktəb seçimi başlayıb

Bu gündən 2026–2027-ci tədris ili üzrə məktəbəhazırlıq qrupları üçün məktəb seçimi başlayıb.

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumatına görə, Bakı şəhəri üzrə seçim prosesi 21 iyul saat 15:00-dan etibarən başlayıb və valideynlər artıq məktəb seçimi edə bilərlər.

Saat 11:00-dan başlayaraq Bakı şəhəri istisna olmaqla, ölkənin digər rayon və şəhərlərində məktəb seçimi başlayıb.

"Tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə isə 22 iyul saat 11:00-da başlayacaq", - MÜTDA-nın mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.

Qeydiyyat “mektebeqebul.edu.az” portalı üzərindən aparılır və 14 sentyabr saat 18:00-a qədər davam edəcək.

Qeyd edək ki, məktəbəhazırlıq qruplarına yalnız 2021-ci il təvəllüdlü, yəni cari ildə 5 yaşı tamam olan uşaqlar qəbul olunur.

2026–2027-ci tədris ili üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat prosesi 10 iyuldan etibarən başlayıb.

Xatırladaq ki, MÜTDA-nın rəsmi saytındakı məlumatlara görə, 06 may 2026-cı il tarixindən etibarən 2026–2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilib. Qəbul prosesi www.mektebeqebul.edu.az portalı vasitəsilə aparılacaq. Uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir.

Bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qrupundan avtomatik olaraq I sinfə keçirilib.
Birinci sinfə qeydiyyat zamanı uşaqların şəxsiyyət vəsiqəsinin olması mütləqdir.
Uşaqların məktəbə qəbulunda hər bir valideyn üçün əlçatanlığın təmin edilməsi əsas hədəflərdəndir.

Paylaş:
154

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Federal Kansler Fridrix Merts mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Mövqe

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

Rəsmi

Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb

Cəmiyyət

Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI

Bərdədə kanalda batan şəxsin meyiti tapıldı - YENİLƏNİB

Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır

Salyandakı ağır qəzada ölənlərin FOTOSU

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Bakı metrosunda 6 müasir ventilyator quraşdırılıb

FHN-in Şimal-Qərb Regional Mərkəzi təlim keçirib

Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Allahşükür Paşazadə: Yaxın Şərqdə, Ukraynada münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün dualar etməliyik

Son xəbərlər

Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI

Bu gün, 17:53

Bərdədə kanalda batan şəxsin meyiti tapıldı - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:51

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Bu gün, 17:44

Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır

Bu gün, 17:40

Salyandakı ağır qəzada ölənlərin FOTOSU

Bu gün, 17:27

Musiqi və incəsənət məktəblərində təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma qaydası müəyyənləşib

Bu gün, 17:17

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

Bu gün, 17:11

İlham Əliyev: Azərbaycandan təchiz edilən benzin və dizel Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə töhfədir

Bu gün, 16:39

Prezident İlham Əliyev mətbuat konfransında Avropa İttifaqı ilə əlaqələrə toxunub

Bu gün, 16:27

İlham Əliyev və Federal Kansler Fridrix Merts mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Kansler: Almaniya Azərbaycanla münasibətlərin genişləndirilməsinə ciddi yanaşır

Bu gün, 16:20

Mədəniyyət Nazirliyi inkişafyönümlü təlimləri davam etdirir - FOTO

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev: Bağlantılar və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya–Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var

Bu gün, 16:08

İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində fələstinli ana və 4 övladı həlak oldu

Bu gün, 16:08

Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb

Bu gün, 16:00

Fridrix Merts: Bakı və Berlin arasında münasibətlər dinamik şəkildə inkişaf edir

Bu gün, 15:53

Suriyadan repatriasiya edilən vətəndaşlar üçün sosial reabilitasiya tədbirləri görülür - FOTO

Bu gün, 15:48

Azərbaycanda təcili tibbi yardımda motosikletlərdən istifadə olunacaq - FOTO

Bu gün, 15:20

Məktəbəhazırlıq qrupları üçün məktəb seçimi başlayıb

Bu gün, 15:14

DİM-dən jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 15:09
Bütün xəbərlər