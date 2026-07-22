 AZAL jurnalistlər üçün intellektual yarış keçirdi - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AZAL jurnalistlər üçün intellektual yarış keçirdi - FOTO - VİDEO

First News Media12:09 - Bu gün
AZAL jurnalistlər üçün intellektual yarış keçirdi - FOTO - VİDEO

AZCON Holding şirkətlərindən olan Azərbaycan Hava Yolları 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə media nümayəndələri üçün “Fibonacci” intellektual yarışını təşkil edib.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, tədbirin məqsədi media nümayəndələri ilə intellektual mühitdə bir araya gəlmək, qarşılıqlı dialoqu daha da möhkəmləndirmək və peşəkar əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına töhfə vermək olub.

“Fibonacci” yarışı media nümayəndələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, fikir mübadiləsinin təşviqi və peşəkar dialoqun qeyri-rəsmi mühitdə davam etdirilməsi üçün şərait yaradıb.

Ümumilikdə 100 nəfərdən ibarət on beş komanda arasında keçirilən yarış dostluq və sağlam rəqabət şəraitində baş tutub. İştirakçılar aviasiya, məntiq və aktual mövzuları əhatə edən suallar üzrə bilik və analitik düşünmə bacarıqlarını sınayıblar. Yarışın sonunda 1-ci, 2-ci və 3-cü yer üzrə qalib komandalar Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən müvafiq olaraq 10 000, 7 000 və 5 000 AZAL milləri ilə  mükafatlandırılıblar.

Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı media ilə açıq, şəffaf və qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlığı fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri hesab edir. Aviaşirkət ictimaiyyətin operativ və düzgün məlumatlandırılmasında media nümayəndələrinin rolunu yüksək qiymətləndirir, peşəkar dialoqun və uzunmüddətli tərəfdaşlığın inkişafına xidmət edən bu kimi təşəbbüslərin davam etdirilməsinə xüsusi önəm verir.

Paylaş:
126

Aktual

Mövqe

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Mövqe

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Cəmiyyət

Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO

Rəsmi

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin Nizamnaməsi təsdiqlənib

Cəmiyyət

Rusiyada saxlanılan 5 azərbaycanlı ölkəyə ekstradisiya olundu

Böyükşor-Pirşağı yolunun Kürdəxanıya ayrılan hissəsində dəyişiklik ediləcək - VİDEO

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Özbəkistandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Rezidenturaya qəbulun II mərhələsi üzrə qeydiyyata start verilir

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

FHN-in Şimal-Qərb Regional Mərkəzi təlim keçirib

Azərbaycanda parklanma yerləri ilə bağlı YENİ QƏRAR

Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Bu ərazilərdə işıq olmayacaq

Son xəbərlər

Rusiyada saxlanılan 5 azərbaycanlı ölkəyə ekstradisiya olundu

Bu gün, 17:42

Azərbaycan 6 ayda Almaniyaya 211 milyon dollarlıq neft ixrac edib

Bu gün, 17:27

Böyükşor-Pirşağı yolunun Kürdəxanıya ayrılan hissəsində dəyişiklik ediləcək - VİDEO

Bu gün, 17:17

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Özbəkistandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:13

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Bu gün, 17:08

Rezidenturaya qəbulun II mərhələsi üzrə qeydiyyata start verilir

Bu gün, 16:46

Avtomobil təmiri sexindən 5 min manatlıq ehtiyat hissələri oğurlandı

Bu gün, 16:35

22 iyul – Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar Fəxri xiyaban ziyarət edilib

Bu gün, 16:30

Rüfət Əhmədzadə vəfat etdi

Bu gün, 16:23

Vətəndaşlar artıq “mygov” üzərindən vəkil və bank etibarnaməsi verə biləcəklər

Bu gün, 16:18

Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb

Bu gün, 16:12

Lənkəranda avtomobil yol kənarında ticarətlə məşğul olan şəxsi vuraraq öldürüb

Bu gün, 16:07

Özbəkistanın baş prokuroru Kəlbəcər və Gəncəyə səfər edib

Bu gün, 15:53

Avtoyumadan müştərinin avtomobilini qaçıran şəxs saxlanıldı

Bu gün, 15:45

VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun hazırlığı üzrə qurumlararası iclas keçirilib

Bu gün, 15:42

Buraxılış imtahanında xarici dildən hansı model tətbiq olunacaq?

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:28

Dövlət məktəblərində müəllimlərin geyim tələblərinə riayət olunması hüquqi müstəvidə təsbit edilib

Bu gün, 15:07

“Neftçi” və “Qarabağ”ın avrokubok oyunu ilə əlaqədar metronun iş rejimi dəyişdiriləcək

Bu gün, 15:03

Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO

Bu gün, 15:01
Bütün xəbərlər