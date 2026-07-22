 Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

First News Media11:51 - Bu gün
Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

Azərbaycan milli komandalarının Bakıda keçiriləcək güləş üzrə U-17 dünya çempionatına qatılacaq heyəti müəyyənləşib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

Mundialda ölkəni 29 pəhləvan təmsil edəcək.

Qızlar

40 kq. Gülxanım Şirinova

43 kq. Vəfa Orucova

46 kq. Nuray Cəfərli

49 kq. Nəzrin Əhmədli

53 kq. Fatimə Bayramova

57 kq. Qaratel Quliyeva

61 kq. Fidan Babayeva

65 kq. Rəna Nuriyeva

69 kq. Simurə Abdullayeva

Böyük məşqçi: Mariya Stadnik

Məşqçi: Rövşən Umudov

Məşqçi: Solmaz Adilova

Yunan-Roma güləşi

45 kq. Əli Cavadlı

48 kq. Ömər Salmanov

51 kq. Abdulrəhman Hüseynli

55 kq. Qurban Məcnunov

60 kq. Elmir Çərkəzov

65 kq. Orxan Həbibli

71 kq. Nadir Həsənov

80 kq. İsfahan Həsənov

92 kq. Zöhrab Səfərov

110 kq. Emin Baxşəliyev

Böyük məşqçi: Rafiq Hüseynov

Məşqçi: Kamran Məmmədov

Məşqçi: Zöhrab Abbasov

Sərbəst güləş

45 kq. Tunar Həsənov

48 kq. Hüseyn Rzazadə

51 kq. İbrahim Həsənov

55 kq. Abbas Şəfiyev

60 kq. Elcan Həsənov

65 kq. Rəşid Nazarov

71 kq. Tunar Quliyev

80 kq. Nihad Süleymanlı

92 kq. Elgün Kərimli

110 kq. Hakim Tağıyev

Böyük məşqçi: Hacı Əliyev

Məşqçi: Qırxlar Bədəlov

Məşqçi: Yaşar Əliyev

Məşqçi: Allahverdi Vəliyev

Xatırladaq ki, dünya çempionatı 27 iyul – 2 avqust aralığında Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

Dünya Güləş Birliyi (UWW) tərəfindən təsdiqlənmiş yekun iştirakçı siyahısına əsasən, mötəbər yarışda 663 idmançı, 272 məşqçi, 64 beynəlxalq hakim iş başında olacaq. Ümumilikdə 1100-dən artıq qonaq dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana təşrif buyuracaq.

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