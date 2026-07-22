 Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır

First News Media09:58 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,82 ABŞ dolları və ya 5,13 % artaraq 98,73 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti 92,19 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,82 ABŞ dolları və ya 5,36 % artaraq 94,81 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

Paylaş:
99

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Mövqe

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır

Qızılın qiyməti yenidən bahalaşdı

Gürcüstan Azərbaycandan neftin və neft yağlarının idxalını 2 dəfə artırıb

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Xırdalanda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Azərbaycan və Slovakiya standartlaşdırma sahəsində memorandum imzalayıb

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

Mərkəzi Bank bu günün rəsmi valyuta məzənnələrini açıqladı

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Mediamız qlobal informasiya məkanında mövqeyini gücləndirəcək

Bu gün, 12:05

“Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər

Bu gün, 11:58

Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

Bu gün, 11:51

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Bu gün, 11:43

Arzumun cəzasının ağırlaşdırılması istənildi

Bu gün, 11:24

Bu gün “Arzum” yenidən hakim qarşısına çıxarılacaq

Bu gün, 11:14

Mehdiabadda baş nahiyəsində xəsarətlər olan meyit aşkarlandı

Bu gün, 11:14

Elnarə Abdullayevaya ağır itki

Bu gün, 11:04

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev dünyasını dəyişib

Bu gün, 10:53

DÇ-2026 finalında milyonlar qazanan ulduzlar - SİYAHI

Bu gün, 10:46

Venesuelada zəlzələ qurbanlarının sayı artır

Bu gün, 10:22

FHN Bakıda 6 liftin istismarını dayandırdı

Bu gün, 10:18

Xəzərdə batmaqda olan iki nəfər xilas edildi

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 09:58

Bakı "Dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri" reytinqində ilk 100-lüyə daxil olub

Bu gün, 09:46

Qızılın qiyməti yenidən bahalaşdı

Bu gün, 09:41

"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

Bu gün, 09:30

Dənizdə ölümün astanasından döndülər: İki nəfər xilas edildi

Bu gün, 09:19

Gəmi heyəti üzvləri və sərnişinlərin siyahısına dair qaydalar təsdiqlənib

Bu gün, 09:19

Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac pik həddə çatıb

Bu gün, 09:01
Bütün xəbərlər