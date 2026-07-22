 “Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər

First News Media11:58 - Bu gün
“Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər

Dövlət Gömrük Komitəsində aparılan risk təhlilləri nəticəsində Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks gömrük nəzarəti tədbirləri zamanı xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə-metamfetamin aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

1news.az bu barədə Komitəyə istinadən xəbər verir.

"Şahtaxtı" gömrük postunda ölkə ərazisindən tranzit keçməklə "alkoqolsuz içkilər" yükü aparan nəqliyyat vasitəsi stasionar rentgen qurğusu və kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə gömrük yoxlamasına cəlb edilib.

Yoxlama zamanı iki paletdəki 312 ədəd açıq mavi rəngli plastik qablarda maye halında xalis təmiz çəkisi 53 kiloqram 817, 183 qram xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə - metamfetamin aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
46

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Mövqe

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

Cəmiyyət

“Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Arzumun cəzasının ağırlaşdırılması istənildi

Mehdiabadda baş nahiyəsində xəsarətlər olan meyit aşkarlandı

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

“Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyununun biletləri satışa çıxarılır

Qara dənizdə daha bir yük gəmisi PUA hücumuna məruz qaldı - VİDEO

Məhkəmə Müdafiə Nazirliyinin milyonluq mənimsəməyə görə tutulan sabiq xidmət rəisi barədə qərar verdi

Allahşükür Paşazadə: Yaxın Şərqdə, Ukraynada münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün dualar etməliyik

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Mediamız qlobal informasiya məkanında mövqeyini gücləndirəcək

Bu gün, 12:05

“Alkoqolsuz içki” adı ilə 53 kiloqramdan çox metamfetamin keçirmək istədilər

Bu gün, 11:58

Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatında çıxış edəcək Azərbaycan güləşçiləri bəlli olub

Bu gün, 11:51

Hikmət Hacıyevdən Milli Mətbuat Günü paylaşımı

Bu gün, 11:43

Arzumun cəzasının ağırlaşdırılması istənildi

Bu gün, 11:24

Bu gün “Arzum” yenidən hakim qarşısına çıxarılacaq

Bu gün, 11:14

Mehdiabadda baş nahiyəsində xəsarətlər olan meyit aşkarlandı

Bu gün, 11:14

Elnarə Abdullayevaya ağır itki

Bu gün, 11:04

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev dünyasını dəyişib

Bu gün, 10:53

DÇ-2026 finalında milyonlar qazanan ulduzlar - SİYAHI

Bu gün, 10:46

Venesuelada zəlzələ qurbanlarının sayı artır

Bu gün, 10:22

FHN Bakıda 6 liftin istismarını dayandırdı

Bu gün, 10:18

Xəzərdə batmaqda olan iki nəfər xilas edildi

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 09:58

Bakı "Dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri" reytinqində ilk 100-lüyə daxil olub

Bu gün, 09:46

Qızılın qiyməti yenidən bahalaşdı

Bu gün, 09:41

"Neftçi" bu gün Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

Bu gün, 09:30

Dənizdə ölümün astanasından döndülər: İki nəfər xilas edildi

Bu gün, 09:19

Gəmi heyəti üzvləri və sərnişinlərin siyahısına dair qaydalar təsdiqlənib

Bu gün, 09:19

Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac pik həddə çatıb

Bu gün, 09:01
Bütün xəbərlər