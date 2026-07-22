 Siciliyada meşə yanğınları genişlənir: yüzlərlə insan təxliyə edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Siciliyada meşə yanğınları genişlənir: yüzlərlə insan təxliyə edildi

Oksana Orucova14:21 - Bu gün
Siciliyada meşə yanğınları genişlənir: yüzlərlə insan təxliyə edildi

İtaliyanın Siciliya adasında müxtəlif bölgələrdə baş verən güclü meşə yanğınları davam edir.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, yanğınların söndürülməsinə yanğınsöndürənlər, mülki müdafiə və meşə təsərrüfatı əməkdaşları cəlb olunub.

Palermo şəhəri yaxınlığında, Lonqa dağı ətrafında başlayan yanğın güclü küləyin təsiri ilə genişlənib. Trabia bölgəsindəki alovlar bəzi yolların bağlanmasına və yaşayış məntəqələrinin təhlükə altına düşməsinə səbəb olub.

Bəzi evlərin yaxınlığına çatan yanğınlar səbəbilə təhlükəli ərazilərdə yaşayan insanlar təxliyə edilib. Siciliyanın cənubundakı Santo Stefano Quisquina qəsəbəsi yaxınlığında baş verən yanğın nəticəsində isə 100-dən çox sakin ərazidən çıxarılıb.

Yanğınlarla mübarizəyə çox sayda helikopter və yanğınsöndürmə təyyarəsi də cəlb edilib. Alovlar bəzi bölgələrdə elektrik kəsintilərinə və yolların bağlanmasına səbəb olaraq gündəlik həyata mənfi təsir göstərib.

Paylaş:
117

Aktual

Mövqe

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Mövqe

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Cəmiyyət

Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO

Rəsmi

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin Nizamnaməsi təsdiqlənib

Dünya

Siciliyada meşə yanğınları genişlənir: yüzlərlə insan təxliyə edildi

İspaniyada meşə YANĞINI: 30 min hektardan çox ərazi külə döndü

Lavrov və Rubionun görüşü sabah olacaq

DÇ-2026 finalında milyonlar qazanan ulduzlar - SİYAHI

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Belçikada isti hava dalğası nəticəsində ölənlərin sayı 2 mini keçib

ABŞ-nin gecə saatlarında İrana endirdiyi zərbələrdə 9 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

ABŞ İrana qarşı doqquzuncu gecə hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb

İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində fələstinli ana və 4 övladı həlak oldu

Son xəbərlər

Rusiyada saxlanılan 5 azərbaycanlı ölkəyə ekstradisiya olundu

Bu gün, 17:42

Azərbaycan 6 ayda Almaniyaya 211 milyon dollarlıq neft ixrac edib

Bu gün, 17:27

Böyükşor-Pirşağı yolunun Kürdəxanıya ayrılan hissəsində dəyişiklik ediləcək - VİDEO

Bu gün, 17:17

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Özbəkistandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:13

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Bu gün, 17:08

Rezidenturaya qəbulun II mərhələsi üzrə qeydiyyata start verilir

Bu gün, 16:46

Avtomobil təmiri sexindən 5 min manatlıq ehtiyat hissələri oğurlandı

Bu gün, 16:35

22 iyul – Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar Fəxri xiyaban ziyarət edilib

Bu gün, 16:30

Rüfət Əhmədzadə vəfat etdi

Bu gün, 16:23

Vətəndaşlar artıq “mygov” üzərindən vəkil və bank etibarnaməsi verə biləcəklər

Bu gün, 16:18

Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb

Bu gün, 16:12

Lənkəranda avtomobil yol kənarında ticarətlə məşğul olan şəxsi vuraraq öldürüb

Bu gün, 16:07

Özbəkistanın baş prokuroru Kəlbəcər və Gəncəyə səfər edib

Bu gün, 15:53

Avtoyumadan müştərinin avtomobilini qaçıran şəxs saxlanıldı

Bu gün, 15:45

VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun hazırlığı üzrə qurumlararası iclas keçirilib

Bu gün, 15:42

Buraxılış imtahanında xarici dildən hansı model tətbiq olunacaq?

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:28

Dövlət məktəblərində müəllimlərin geyim tələblərinə riayət olunması hüquqi müstəvidə təsbit edilib

Bu gün, 15:07

“Neftçi” və “Qarabağ”ın avrokubok oyunu ilə əlaqədar metronun iş rejimi dəyişdiriləcək

Bu gün, 15:03

Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO

Bu gün, 15:01
Bütün xəbərlər