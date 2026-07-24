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Cəmiyyət

Sumqayıtda 1 700 abonentin qazı kəsiləcək

First News Media10:40 - Bu gün
Sumqayıtda 1 700 abonentin qazı kəsiləcək

Sumqayıtda 1700 abonentin qazı kəsiləcək.

1news.az xəbər verir ki, Azəriqaz İB Sumqayıt QİS-dən bildirilib ki, Stansiya Sumqayıt qəsəbəsində qaz xəttində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar abonentlərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Belə ki, diametri 76 millimetr olan qaz xəttində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir işləri aparılacaq.

Bununla əlaqədar, bu gün saat 11:30-dan etibarən 1 700 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

Qaz təchizatının təmir işləri başa çatdıqdan sonra mərhələli şəkildə bərpa ediləcəyi bildirilir.

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