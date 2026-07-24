AMB həftənin son valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % azalaraq 1,9345 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1711 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9345
|
100 Rusiya rublu
|
2,1711
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1855
|
1 Belarus rublu
|
0,5854
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1159
|
1 Çexiya kronu
|
0,0800
|
1 Çin yuanı
|
0,2509
|
1 Danimarka kronu
|
0,2588
|
1 Gürcü larisi
|
0,6468
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0176
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2628
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1743
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0799
|
1 İsrail şekeli
|
0,5523
|
1 Kanada dolları
|
1,2073
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4846
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3637
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5313
|
1 Moldova leyi
|
0,0968
|
1 Norveç kronu
|
0,1767
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6110
|
1 Polşa zlotası
|
0,4467
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3697
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3155
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3073
|
Türk lirəsi
|
0,0359
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0377
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9818
|
Qızıl
|
6845,6280
|
Gümüş
|
97,4468
|
Platin
|
2694,1600
|
Palladium
|
2110,0485