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Cəmiyyət

AMB həftənin son valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
AMB həftənin son valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % azalaraq 1,9345 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1711 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9345

100 Rusiya rublu

2,1711

1 Avstraliya dolları

1,1855

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1159

1 Çexiya kronu

0,0800

1 Çin yuanı

0,2509

1 Danimarka kronu

0,2588

1 Gürcü larisi

0,6468

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0176

1 İngilis funt sterlinqi

2,2628

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1743

1 İsveçrə frankı

2,0799

1 İsrail şekeli

0,5523

1 Kanada dolları

1,2073

1 Küveyt dinarı

5,4846

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3637

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5313

1 Moldova leyi

0,0968

1 Norveç kronu

0,1767

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6110

1 Polşa zlotası

0,4467

1 Rumıniya leyi

0,3697

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3155

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3073

Türk lirəsi

0,0359

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0377

Yeni Zelandiya dolları

0,9818

Qızıl

6845,6280

Gümüş

97,4468

Platin

2694,1600

Palladium

2110,0485

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