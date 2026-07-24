 Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

Qafar Ağayev11:03 - Bu gün
Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib.

1news.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Şavkat Mirziyoyevi doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, cansağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığı naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb.

Prezident Şavkat Mirziyoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək, öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb.

Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub, əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub.

Dövlət başçıları, həmçinin gələcək təmaslar barədə razılıqlarını ifadə edərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
96

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyliyə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

39 dərəcə isti, külək - Şənbə gününün havası açıqlandı

Dünya

Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

Rəsmi

Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

Rəsmi

Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

İlham Əliyev Misir Prezidentini təbrik etdi

Dövlət məktəblərində müəllimlərin geyim tələblərinə riayət olunması hüquqi müstəvidə təsbit edilib

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin Nizamnaməsi təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Belçika kralını təbrik edib

İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

İlham Əliyev və Federal Kansler Fridrix Merts mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Dövlət məktəblərində müəllimlərin geyim tələblərinə riayət olunması hüquqi müstəvidə təsbit edilib

Son xəbərlər

Növbəti köç karvanı Şükürbəyliyə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:26

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrına direktor təyin olunub

Bu gün, 13:21

Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ

Bu gün, 13:12

Müəllimini güllələyən şagirdlə bağlı qərar verildi

Bu gün, 12:59

Baş nazir qərar imzaladı

Bu gün, 12:41

39 dərəcə isti, külək - Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:31

Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

Bu gün, 12:18

Ayxan Abbasov: "Yeni transferlərin "Qarabağ"a uyğunlaşması üçün vaxt lazımdır"

Bu gün, 12:10

Argentina Prezidenti milli komandanı müdafiə etdi: Bizi gözardı edə bilmirlər, qısqanırlar

Bu gün, 12:08

Dizinə antibiotik iynəsi vuran şəxs öldü

Bu gün, 11:44

Körpələrdə ilk dişlər: Nə vaxt narahat olmaq lazımdır? - Mütəxəssislə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 11:12

Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

Bu gün, 11:03

Binədə iki avtobus toqquşub, 22 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 10:52

FHN gözlənilən istilərlə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair müraciət edib

Bu gün, 10:49

Liseydə müəllimi güllələməkdə təqsirləndirilən yeniyetmənin məhkəməsi qapalı keçiriləcək

Bu gün, 10:47

Sumqayıtda 1 700 abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 10:40

Nazir yubileyi münasibətilə Flora Kərimovanı ziyarət edib

Bu gün, 10:21

Bakı–Quba yolunda piyada ehtiyatsızlığı ölümlə nəticələnib

Bu gün, 10:15

Xəzərdə batan 3 nəfərin axtarışları davam edir - VİDEO

Bu gün, 10:01

Trampdan Hörmüz boğazı ilə bağlı sərt qərar: Gəmilərə dəyən zərər İranın vəsaiti hesabına ödəniləcək

Bu gün, 09:57
Bütün xəbərlər