 Sahibkarlara yeni dəstək: İxracda gömrük xərcləri kompensasiya olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sahibkarlara yeni dəstək: İxracda gömrük xərcləri kompensasiya olunacaq

First News Media14:49 - Bu gün
Sahibkarlara yeni dəstək: İxracda gömrük xərcləri kompensasiya olunacaq

Qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edən sahibkarlara yeni dəstək: Gömrük rəsmiləşdirilməsi xərcləri kompensasiya olunacaq.

1news.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Prezidentin 16 iyun 2026-cı il tarixli “Qeyri-neft-qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına əsasən, Azərbaycan mənşəli qeyri-neft-qaz mallarını ixrac edən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə gömrük rəsmiləşdirilməsi xərcləri üzrə dövlət dəstəyi göstəriləcək.

Fərmana əsasən, ixrac zamanı ödənilən gömrük rəsmiləşdirilməsi ödənişləri dövlət tərəfindən kompensasiya ediləcək. Malların Azərbaycan mənşəli olması isə mənşə sertifikatı ilə təsdiqlənəcək.

Dəstək mexanizmi yalnız faktiki ixrac olunmuş qeyri-neft-qaz mallarına şamil ediləcək və gömrük rəsmiləşdirilməsi xərclərinin bir hissəsi dövlət tərəfindən qarşılanacaq.

Kompensasiyanın məbləği gömrük dəyərinə tətbiq edilən yığım hədlərinə uyğun hesablanacaq. Hər ixrac bəyannaməsi üzrə ödəniləcək kompensasiya üçün yuxarı hədd müəyyən ediləcək.

Fərmana əsasən, dəstək mexanizminin tətbiq olunduğu müddətdə qeyri-neft-qaz mallarının ixracı ilə bağlı gömrük nəzarəti, gömrük müşayiəti və malların saxlanmasına görə tutulan gömrük yığımları artırılmayacaq.

Kompensasiya 2026-cı il sentyabrın 1-dən 2031-ci il sentyabrın 30-dək həyata keçiriləcək ixrac əməliyyatlarına görə hesablanacaq.

Dəstək ixracatçının müraciəti və təqdim etdiyi sənədlər əsasında hər rüb üzrə ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş və faktiki ixrac olunmuş mallara görə hesablanacaq, ödəniş isə rüb başa çatdıqdan sonra İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək.

Dəstək mexanizminin tətbiqi ilə bağlı qeyri-neft-qaz mallarının, ixrac ölkələrinin (ölkə qruplarının), dəstəyin yuxarı həddinin, müraciət və baxılma qaydasının, həmçinin mexanizmin şamil olunmadığı əməliyyatlar və şəxslərin siyahısının müəyyən edilməsi üçün müvafiq normativ hüquqi aktlar qəbul ediləcək.

Yeni mexanizmin mikro, kiçik və orta sahibkarların ixrac xərclərinin azalmasına, onların xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişlənməsinə, qeyri-neft-qaz ixracının və ölkənin ixrac potensialının artırılmasına töhfə verəcəyi gözlənilir.

Paylaş:
81

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərinə gedib

İqtisadiyyat

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Rəsmi

Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunacaq yeni vəzifələr müəyyənləşdi

Cəmiyyət

Astarada mühüm kəşf: Qədim saray kompleksinin izləri tapıldı

Cəmiyyət

Bakıda məşhur universitet bağlandı - RƏSMİ

“Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi

Qax-Şəki yolunda ağır qəza: Bir nəfər həyatını itirdi

Kərim Kərimovun yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulacaq

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“İdrak” liseyində müəllimini güllələməkdə ittiham olunan yeniyetmənin atası barədə qərar verildi

Şəmkirdə 12 yaşlı qız qətlə yetirilib, 16 yaşlı bacısı şübhəli bilinir

Ramiz Alıyev: "İnsan alveri XXI əsrin ən ağır transmilli cinayətlərindən biridir"

İstanbula yeni baş konsul təyin olunan Zamin Əliyev kimdir? - DOSYE

Son xəbərlər

Bakıda məşhur universitet bağlandı - RƏSMİ

Bu gün, 17:55

“Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi

Bu gün, 17:48

Qax-Şəki yolunda ağır qəza: Bir nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 17:45

Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları əməkdaşlığı dərinləşdirəcək - FOTO

Bu gün, 17:34

Kərim Kərimovun yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulacaq

Bu gün, 17:29

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərinə gedib

Bu gün, 17:11

Azərbaycan Hava Yolları Qarsa ilk uçuşunu həyata keçirib - FOTO

Bu gün, 17:03

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Bu gün, 17:00

Doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların sayı artıb

Bu gün, 16:55

Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunacaq yeni vəzifələr müəyyənləşdi

Bu gün, 16:27

Abşeronda saxta alıcı evdən 5 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinir

Bu gün, 16:24

Astarada mühüm kəşf: Qədim saray kompleksinin izləri tapıldı

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi Qazaxıstan yığmasına qalib gəlib

Bu gün, 16:01

İngiltərədə isti hava dalğası 2 877 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda bəzi ərazilərdə külək güclənib – FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 15:34

Lənkəranda yaşayış evi yanıb

Bu gün, 15:25

Qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən külli miqdarda narkotik ələ keçirildi - VİDEO

Bu gün, 15:16

Sahibkarlara yeni dəstək: İxracda gömrük xərcləri kompensasiya olunacaq

Bu gün, 14:49

Naibə Allahverdiyeva Türkiyədə xəstəxanaya yerləşdirildi

Bu gün, 14:44

Mərdəkanda dənizdə batan 16 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapıldı

Bu gün, 14:34
Bütün xəbərlər