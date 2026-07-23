 Perinatal Mərkəzdə körpələrin öldüyü yanğınla bağlı təqsirləndirilənlər apellyasiya şikayəti veriblər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Perinatal Mərkəzdə körpələrin öldüyü yanğınla bağlı təqsirləndirilənlər apellyasiya şikayəti veriblər

First News Media16:13 - Bu gün
Perinatal Mərkəzdə körpələrin öldüyü yanğınla bağlı təqsirləndirilənlər apellyasiya şikayəti veriblər

Respublika Perinatal Mərkəzində körpələrin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsi ilə bağlı açılan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən mərkəzin sabiq direktoru Mehriban Abasquliyeva, şöbə rəisləri Elnur Əhmədli və Hamlet Mustafayev barələrindəki hökmdən apellyasiya şikayəti veriblər.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Ramin Qaraqurbanlının sədrliyi ilə keçirilən prosesdə baxılacaq.

Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mehriban Abasquliyeva 7 il 3 ay, Hamlet Mustafayev 5 il 8 ay, Elnur Əhmədli isə 5 il 2 ay müddətə azadlıqdan məhrum edilərək məhkəmə zalında həbs olunublar.

Qeyd edək ki, 2024-cü il yanvarın 9-da Respublika Perinatal Mərkəzində PHŞ-nin inzibati binasında baş vermiş yanğınla bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə tapşırılıb.

İstintaqla müəyyən olunub ki, Mərkəzin Anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin Yenidoğulmuşların intensiv terapiya bölməsinin yerləşdiyi dördüncü mərtəbədəki palatasında baş vermiş yanğın nəticəsində 7 yeni doğulmuş körpə ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb, müəssisəyə isə ümumilikdə 361 min manat məbləğində maddi ziyan vurulub.

Mərkəzin direktoru vəzifəsində işləmiş Mehriban Abasquliyeva Cinayət Məcəlləsinin 308.2 (ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 225.3-cü (yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddələri, həmin mərkəzin şöbə rəisləri vəzifəsində işləmiş Hamlet Mustafayev və Elnur Əhmədli isə Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək onlara həmin maddələrlə nəzərdə tutulan ittiham elan edilib.

Paylaş:
191

Aktual

Cəmiyyət

Peşə təhsilində qadınların ən çox seçdiyi ixtisaslar AÇIQLANDI

Dünya

Məşhur repçi Reynmenə evində hücum edildi - FOTO

Cəmiyyət

Müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödəniş tarixi açıqlandı

Cəmiyyət

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

Cəmiyyət

AQTA meyvə bağlarında təhlükəli virus aşkarladı

Müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödəniş tarixi açıqlandı

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Allahşükür Paşazadə: Yaxın Şərqdə, Ukraynada münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün dualar etməliyik

Məhkəmə Müdafiə Nazirliyinin milyonluq mənimsəməyə görə tutulan sabiq xidmət rəisi barədə qərar verdi

Bakıda itkin düşən bacı-qardaş tapıldı - Anaları imtina edib

“Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyununun biletləri satışa çıxarılır

Son xəbərlər

AQTA meyvə bağlarında təhlükəli virus aşkarladı

Bu gün, 17:54

Tramp: Husilər məni çox məyus etdi

Bu gün, 17:32

Məşhur repçi Reynmenə evində hücum edildi - FOTO

Bu gün, 17:31

Müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödəniş tarixi açıqlandı

Bu gün, 17:15

Azərbaycan və Çin su ehtiyatlarının idarə olunmasını müzakirə edib

Bu gün, 17:12

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

Bu gün, 16:53

Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 16:48

LIQUI MOLY Radius-a "Strateji pərakəndə satış və servis şəbəkəsi" statusu təqdim edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:36

Madaminov: Qırğızıstan Azərbaycan idmançılarının Köçəri Oyunlarında iştirakını gözləyir

Bu gün, 16:29

Perinatal Mərkəzdə körpələrin öldüyü yanğınla bağlı təqsirləndirilənlər apellyasiya şikayəti veriblər

Bu gün, 16:13

Beyləqanda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məhkəmə başlayır

Bu gün, 15:54

Cəlilabadda abadlıq işləri zamanı qədim tapıntılar aşkarlanıb

Bu gün, 15:41

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu “Araz-Naxçıvan”da

Bu gün, 15:37

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Bu gün, 15:27

Panorama by ELIE SAAB-ın təməli qoyuldu - Azərbaycanın premium yaşayış konsepsiyasında yeni mərhələnin başlanğıcı - FOTO

Bu gün, 15:12

Azərbaycanda işçilərin ezamiyyə qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 15:09

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev İsraildə dəfn edilib

Bu gün, 15:01

Bu sürücüləri 100 manat cərimə gözləyir - Səbəb açıqlandı

Bu gün, 14:41

Saatlıda narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 14:33

Sərinlənmək istədi, faciə baş verdi

Bu gün, 14:22
Bütün xəbərlər