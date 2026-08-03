 150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

First News Media10:56 - Bu gün
150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlərin seçə biləcəyi ixtisaslar haqqında məlumat yayıb.

1news.az xəbər verir ki, DİM-ın məlumatına görə, aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:

Meliorasiya mühəndisliyi;                                          
Texnologiya müəllimliyi;                                            
Ekologiya mühəndisliyi;                                            
2026-cı ildən etibarən aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə də ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:

Kompüter mühəndisliyi;                                             Rİ
İnformasiya texnologiyaları;                                      Rİ
Qida mühəndisliyi;                                                     RK
Elektrik və elektronika mühəndisliyi;                          RK
Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi;  RK
Mexanika mühəndisliyi;                                             RK
Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi.   RK
Bundan əlavə, əvvəlki illərdə olduğu kimi aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlərin müsabiqəsində ümumi balı 150‑dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50‑dən az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər:

Aqromühəndislik;                                         
Aqronomluq;                                                
Balıqçılıq;                                                     
Meşəçilik;                                                     
Şərabçılıq;                                                    
Torpaqşünaslıq və aqrokimya;                     
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı;
Zoomühəndislik.                                            
II ixtisas qrupu üzrə:

- Aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:

Marketinq;
Biznesin idarə edilməsi;
Turizm bələdçiliyi;
Turizm işinin təşkili;
2026-cı ildən etibarən aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə də ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:

Mühasibat;
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;
Maliyyə;
İqtisadiyyat;
Menecment;
Beynəlxalq ticarət və logistika;
Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə).
III ixtisas qrupu üzrə:

- Aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyent­lər buraxılır:

Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması;
Sosial iş;
Regionşünaslıq (regionlar üzrə).
IV ixtisas qrupu üzrə:

- Aşağıda qeyd olunan ixtisas üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:

Ekologiya.
- Aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlərin müsabiqəsində ümumi balı 150‑dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50‑dən az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər:

Bağçılıq və tərəvəzçilik;
Baytarlıq təbabəti;
Bitki mühafizəsi;
Su bioehtiyatları və akvakultura.

Paylaş:
64

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Cəmiyyət

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Cəmiyyət

Bakıda küçələrdən birinə Xalq yazıçısı Elçinin adı verilib

Cəmiyyət

Xalq yazıçısı Elçinin qəbirüstü abidəsinin açılışı oldu - FOTO

Cəmiyyət

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

"Carlsberg Azerbaijan PepsiCo"nun Azərbaycanda bottleri olacaq - FOTO

Bakıda 92 və 202 nömrəli marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

İstanbula yeni baş konsul təyin olunan Zamin Əliyev kimdir? - DOSYE

Baxış sayı naminə evə girdilər: Niyə bəzi media qurumları insanların həyatını şouya çevirir? – VİDEO

Son xəbərlər

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

Bu gün, 11:35

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 11:22

Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu

Bu gün, 11:14

Avstraliyada quş qripi: Vəhşi quşlar arasında ilk kütləvi ölüm qeydə alınıb

Bu gün, 11:03

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Bu gün, 10:56

Bakıda küçələrdən birinə Xalq yazıçısı Elçinin adı verilib

Bu gün, 10:41

Xalq yazıçısı Elçinin qəbirüstü abidəsinin açılışı oldu - FOTO

Bu gün, 10:40

Moskvadan Bakıya qonaq gəlmişdilər - Faciəvi şəkildə öldülər

Bu gün, 10:22

Yasamalda elektrik enerjisinin verilişinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək

Bu gün, 10:21

Kolleclərə ixtisas seçimi başladı

Bu gün, 10:05

Tərtərdə narkotik əməliyyatı: 5 kiloqram tiryək və marixuana ələ keçirildi

Bu gün, 09:55

Moskvada restoranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 5-ə çatdı

Bu gün, 09:50

Jurnalistikaya qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 09:35

Azərbaycanda bir həftədə 861 yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 09:30

Magistraturaya qəbul olunanların NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 09:28

Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:21

Qızıl yenidən bahalaşdı: Son göstəricilər

Bu gün, 09:15

İrandan Azərbaycana 110 kq-dan çox narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 09:14

Paytaxtın 5 əsas yolunda nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur

Bu gün, 08:53

14 yaşlı Sahibdən 4 gündür xəbər yoxdur

02 / 08 / 2026, 10:38
Bütün xəbərlər