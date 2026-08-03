Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu
Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 47 yaşlı Cəfər Kərimov saxlanılıb.
Ondan çaykənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 63 ədəd çətənə kolu və marixuana aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə C.Kərimov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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