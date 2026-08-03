Moskvada restoranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 5-ə çatdı
Rusiyanın paytaxtı Moskvada dünən baş verən partlayış nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 5 nəfərə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata görə, hadisə zamanı yaralanan daha iki nəfər xəstəxanada dünyasını dəyişib. Beləliklə, partlayış qurbanlarının sayı 5 nəfərə çatıb.
Moskva meri Sergey Sobyanin sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı açıqlamada hadisənin terror aktı olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, hüquq-mühafizə orqanları hadisəni araşdırır və bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyan şəxslər mütləq tapılaraq cəzalandırılacaqlar.
Xatırladaq ki, partlayış dünən Moskvanın Kudrin meydanında yerləşən restoranın girişində baş verib. İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 21 nəfər isə yaralanmışdı.
Rusiya Terrorla Mübarizə Komitəsinin açıqlamasına görə, şəxsiyyəti hələ müəyyən edilməmiş qadın restorana əl istehsalı olan partlayıcı qurğu keçirməyə cəhd edib. Partlayıcı restoranın girişində işə düşərək partlayıb.
Bəzi sosial şəbəkə hesablarında hadisənin baş verdiyi restoranda həmin vaxt bir rus generalının ad gününün qeyd edildiyi iddia olunur. Lakin bu məlumat hələlik rəsmi qurumlar tərəfindən təsdiqlənməyib.