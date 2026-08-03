 Jurnalistikaya qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Jurnalistikaya qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək

First News Media09:35 - Bu gün
Jurnalistikaya qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) avqustun 4-də ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinin jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçirəcək.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu imtahanda jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq üçün internet vasitəsilə anket dolduraraq qeydiyyatdan keçmiş və III ixtisas qrupu üzrə test imtahanı verərək müsabiqə şərtini ödəyən abituriyentlər iştirak edə biləcəklər.

İmtahanda 827 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur.

İmtahan Bakı şəhərində və DİM-in regional bölmələrinin yerləşdiyi Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Bərdə, Kürdəmir və Şirvan şəhərlərində təşkil olunacaq.

Xatırladaq ki, qabiliyyət imtahanı kompüterlər vasitəsilə keçiriləcək. Abituriyentlər inşanı elektron formada kompüterdə yazacaqlar.

İmtahanda iştirak edəcək abituriyentlər "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni DİM-in internet saytından çap edirlər. Buraxılış vərəqəsində imtahanın keçiriləcəyi şəhər (rayon), bina, zal, başlanma vaxtı və abituriyentin imtahan binasına gəlmə vaxtı qeyd olunub.

Buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı, abituriyentlərə "Yaddaş kitabçası"ndan çıxarış da təqdim olunur. Burada abituriyentlərə imtahan prosesi ilə bağlı vacib tövsiyələr, onların əməl etməli olduqları qaydalar və digər zəruri məlumatlar çatdırılır.

İmtahan saat 10:00-da başlanır və 3 saat davam edəcək.

İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış – saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır.

İştirakçıların imtahan binasına rahat şəkildə daxil olması üçün binaya müxtəlif gəlmə vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçısının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Ona görə də imtahan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxtda gəlmək tövsiyə olunur.

Abituriyentlər imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

- İmtahana buraxılış vərəqəsi;

- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli:

a) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları (16 yaşı tamam olmayan iştirakçılar da daxil olmaqla) şəxsiyyət vəsiqəsini;

b) əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş icazə vəsiqələrini, qaçqın statusu almış xarici vətəndaşlar və onların ailə üzvləri isə qaçqın vəsiqələrini;

- Şəxsiyyət vəsiqəsində şəkli olmayan iştirakçılar digər sənədlərlə yanaşı, təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş və fotoşəkilləri yapışdırılmış arayışı (arayışa iştirakçının 3x4sm ölçülü şəkli yapışdırılır və şəkil möhürlə təsdiqlənir).

Bu mərhələdən uğurla keçən abituriyentlər ixtisas seçimi zamanı digər ixtisaslarla yanaşı "Jurnalistika" ixtisasını da seçə bilərlər.

Qabiliyyət imtahanı mərhələsində abituriyentlərə təklif olunacaq inşa mövzuları, abituriyentlərin yazacaqları inşaya (esseyə) verilən tələblərlə buradan (Azərbaycan və rus dilində) tanış ola bilərsiniz.

Paylaş:
63

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Cəmiyyət

Bakıda küçələrdən birinə Xalq yazıçısı Elçinin adı verilib

Cəmiyyət

Xalq yazıçısı Elçinin qəbirüstü abidəsinin açılışı oldu - FOTO

Cəmiyyət

Moskvadan Bakıya qonaq gəlmişdilər - Faciəvi şəkildə öldülər

Cəmiyyət

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədi-Novxanı-Mehdiabad yolunda obyektdə yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO

Bakıda 92 və 202 nömrəli marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

150 bal ilə hansı ixtisasa qəbul mümkündür?

Növbəti iki gündə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

Bu gün, 11:35

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 11:22

Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu

Bu gün, 11:14

Avstraliyada quş qripi: Vəhşi quşlar arasında ilk kütləvi ölüm qeydə alınıb

Bu gün, 11:03

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Bu gün, 10:56

Bakıda küçələrdən birinə Xalq yazıçısı Elçinin adı verilib

Bu gün, 10:41

Xalq yazıçısı Elçinin qəbirüstü abidəsinin açılışı oldu - FOTO

Bu gün, 10:40

Moskvadan Bakıya qonaq gəlmişdilər - Faciəvi şəkildə öldülər

Bu gün, 10:22

Yasamalda elektrik enerjisinin verilişinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək

Bu gün, 10:21

Kolleclərə ixtisas seçimi başladı

Bu gün, 10:05

Tərtərdə narkotik əməliyyatı: 5 kiloqram tiryək və marixuana ələ keçirildi

Bu gün, 09:55

Moskvada restoranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 5-ə çatdı

Bu gün, 09:50

Jurnalistikaya qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 09:35

Azərbaycanda bir həftədə 861 yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 09:30

Magistraturaya qəbul olunanların NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 09:28

Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:21

Qızıl yenidən bahalaşdı: Son göstəricilər

Bu gün, 09:15

İrandan Azərbaycana 110 kq-dan çox narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 09:14

Paytaxtın 5 əsas yolunda nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur

Bu gün, 08:53

14 yaşlı Sahibdən 4 gündür xəbər yoxdur

02 / 08 / 2026, 10:38
Bütün xəbərlər