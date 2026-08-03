 Magistraturaya qəbul olunanların NƏZƏRİNƏ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Magistraturaya qəbul olunanların NƏZƏRİNƏ

First News Media09:28 - Bu gün
Magistraturaya qəbul olunanların NƏZƏRİNƏ

Bu gün magistraturaya qəbul olunanların qeydiyyatı başlayır.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən 1news.az-a verilən məlumata görə, magistraturaya qəbul olunan şəxslər 3 avqust saat 15:00-dan 12 avqust saat 18:00-dək elektron qaydada https://my.gov.az/ platformasında qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Qeydiyyatdan keçməyənlər imtina etmiş hesab olunacaq.

Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, ixtisaslaşma seçimində iştirak edən 15 721 bakalavrdan 13 845 nəfər ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbul olunub. 

Qəbul olunanlardan 6 580 nəfər dövlət sifarişi, 52 nəfər dövlət hesabına, 7 213 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil alacaq. Onlardan 10 510 nəfəri cari ilin, 3 335 nəfəri isə əvvəlki illərin məzunlarıdır.

Bu il ötən illə müqayisədə ixtisaslaşma seçimində iştirak edənlərin sayı 166 nəfər, əsas yerləşdirmə nəticəsində magistraturaya qəbul olunanların sayı isə 399 nəfər artıb.

Ötən il 5 798 nəfər dövlət sifarişi ilə qəbul olunduğu halda, bu il 6 580 nəfər dövlət sifarişi, 52 nəfər isə dövlət hesabına qəbul edilib. Beləliklə, ötən illə müqayisədə 834 nəfər daha çox bakalavr ödənişsiz təhsil almaq imkanı qazanıb.

2026-cı ilin nəticələrinə əsasən, ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsi üzrə ayrılmış 17 658 plan yerinin 13 845-i, yəni 78,41 faizi dolub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən il 16 848 plan yeri ayrılmış və dolma göstəricisi 79,81 faiz olmuşdu. Bu il plan yerlərinin sayı ötən illə müqayisədə 810 yer çox olub.

Bu il magistraturaya qəbul 67 proqram üzrə aparılıb və proqramlar arasında müsabiqə vəziyyəti fərqli olub. Maşın mühəndisliyi, nəqliyyat mühəndisliyi, su bioehtiyatları və akvakultura, balıqçılıq, əczaçılıq, nəqliyyatda servis, aerokosmik mühəndislik və yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyinə uyğun 4, 8, 21, 52, 55, 57, 60 və 71 nömrəli proqramlara ayrılmış plan yerləri tam (100 faiz) dolub.

"Ali təhsil müəssisələri üzrə nəticələrə gəlincə, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında plan yerlərinin hamısı dolub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Azərbaycan Texniki Universiteti və Milli Aviasiya Akademiyasında isə plan yerlərinin 90 faizdən çoxu tutulub.

Plan yerlərinin dolma göstəricisi ən aşağı olan ali təhsil müəssisələri isə Bakı Avrasiya Universiteti (21,30 faiz) və Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (36,51 faiz) olub", - DİM-in məlumatında bildirilib.

Qeyd edək ki, boş qalan plan yerlərinə əlavə yerləşdirmənin vaxtı Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən bu günlərdə elan olunacaq. Magistraturaya qəbul ola bilməyən bakalavrlar həmin mərhələdə yenidən ixtisaslaşma seçimi edə biləcəklər.

Paylaş:
148

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Cəmiyyət

Bakıda küçələrdən birinə Xalq yazıçısı Elçinin adı verilib

Cəmiyyət

Xalq yazıçısı Elçinin qəbirüstü abidəsinin açılışı oldu - FOTO

Cəmiyyət

Moskvadan Bakıya qonaq gəlmişdilər - Faciəvi şəkildə öldülər

Cəmiyyət

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Abşeronun bir hissəsində qaz kəsiləcək

Bakıda 92 və 202 nömrəli marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

Binəqədi-Novxanı-Mehdiabad yolunda obyektdə yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat edib

Son xəbərlər

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

Bu gün, 11:35

Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 11:22

Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs tutuldu

Bu gün, 11:14

Avstraliyada quş qripi: Vəhşi quşlar arasında ilk kütləvi ölüm qeydə alınıb

Bu gün, 11:03

150 bal toplayan abituriyentlərin seçəcəyi İXTİSASLAR

Bu gün, 10:56

Bakıda küçələrdən birinə Xalq yazıçısı Elçinin adı verilib

Bu gün, 10:41

Xalq yazıçısı Elçinin qəbirüstü abidəsinin açılışı oldu - FOTO

Bu gün, 10:40

Moskvadan Bakıya qonaq gəlmişdilər - Faciəvi şəkildə öldülər

Bu gün, 10:22

Yasamalda elektrik enerjisinin verilişinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək

Bu gün, 10:21

Kolleclərə ixtisas seçimi başladı

Bu gün, 10:05

Tərtərdə narkotik əməliyyatı: 5 kiloqram tiryək və marixuana ələ keçirildi

Bu gün, 09:55

Moskvada restoranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 5-ə çatdı

Bu gün, 09:50

Jurnalistikaya qəbul olmaq istəyənlər üçün qabiliyyət imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 09:35

Azərbaycanda bir həftədə 861 yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 09:30

Magistraturaya qəbul olunanların NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 09:28

Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:21

Qızıl yenidən bahalaşdı: Son göstəricilər

Bu gün, 09:15

İrandan Azərbaycana 110 kq-dan çox narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 09:14

Paytaxtın 5 əsas yolunda nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur

Bu gün, 08:53

14 yaşlı Sahibdən 4 gündür xəbər yoxdur

02 / 08 / 2026, 10:38
Bütün xəbərlər