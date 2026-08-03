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Cəmiyyət

Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

First News Media11:35 - Bu gün
Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ

2026-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycanda çalışanlar üçün 8 qeyri-iş günü nəzərdə tutulur.

1news.az ajans.az-a istinadən xəbər verir ki, Sentyabr ayının 6, 13, 20 və 27-si bazar günlərinə təsadüf etdiyindən həmin tarixlər qeyri-iş günləri hesab olunur.

Bundan əlavə, altıgünlük iş həftəsi ilə işləyənlər 4 gün istirahət edəcəklər.

Beləliklə, 2026-cı ilin sentyabr ayında altıgünlük iş həftəsində çalışanlar üçün ümumilikdə 4 bazar günü və digər təqvim üzrə 2 istirahət günü olmaqla 8 qeyri-iş günü nəzərdə tutulur.
 
 

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