Sentyabr ayının QEYRİ-İŞ GÜNLƏRİ
2026-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycanda çalışanlar üçün 8 qeyri-iş günü nəzərdə tutulur.
1news.az ajans.az-a istinadən xəbər verir ki, Sentyabr ayının 6, 13, 20 və 27-si bazar günlərinə təsadüf etdiyindən həmin tarixlər qeyri-iş günləri hesab olunur.
Bundan əlavə, altıgünlük iş həftəsi ilə işləyənlər 4 gün istirahət edəcəklər.
Beləliklə, 2026-cı ilin sentyabr ayında altıgünlük iş həftəsində çalışanlar üçün ümumilikdə 4 bazar günü və digər təqvim üzrə 2 istirahət günü olmaqla 8 qeyri-iş günü nəzərdə tutulur.
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