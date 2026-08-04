FHN-ə məktub göndərmək üçün yeni elektron imkan istifadəyə verildi
Fövqəladə Hallar Naziriyi vətəndaşların Nazirliyə müraciətinin daha da asanlaşdırılması, vətəndaş məmnunluğunun və xidmətlərin rəqəmsallaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə növbəti addım atıb.
Bu barədə 1news.az-a FHN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Nazirliyin müvafiq qurumlarına müraciətlərinin elektron qaydada təqdim edilməsi məqsədilə MyGov platforması üzərindən də müraciət göndərilməsi imkanı yaradılıb.
Vətəndaşlar MyGov platformasında "Dövlət qurumlarına rəsmi məktub" bölməsi vasitəsilə Fövqəladə Hallar Nazirliyini və ya Nazirliyin müvafiq alt qurumunu seçərək elektron müraciətlərini ünvanlaya bilərlər.
Müraciətin nəticəsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış rəsmi cavab MyGov platforması üzərindən vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir.