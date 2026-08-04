 Ağdamda baş vermiş yanğınlarla bağlı şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ağdamda baş vermiş yanğınlarla bağlı şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

First News Media09:35 - Bu gün
Ağdamda baş vermiş yanğınlarla bağlı şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Ağdam rayonu ərazisində son günlər baş vermiş yanğın hadisələrinin səbəblərinin müəyyən edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, araşdırmalar çərçivəsində əraziyə qaldırılmış pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və video-müşahidə kameralarının görüntüləri təhlil olunub. Toplanmış materiallar əsasında Ağdam-Ağcabədi inzibati ərazilərinin kəsişməsində yerləşən əkin sahələrinin qəsdən yandırılması faktı müəyyən edilib.

İlkin araşdırmalar zamanı hadisənin 77-PT-225 dövlət qeydiyyat nişanlı "Niva" markalı avtomobili idarə edən 29 yaşlı Səbuhi Hüseynli tərəfindən törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan həmin şəxs saxlanılıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hazırda S.Hüseynlinin təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilməsi, hadisənin bütün hallarının tam və hərtərəfli araşdırılması, habelə əmələ hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində zəruri prosessual tədbirlər davam etdirilir.

Xatırladaq ki, ötən günlərdə Ağdamın bir sıra kəndlərində yanğınlar baş verirdi.

Paylaş:
93

Aktual

Mövqe

Minalar sülhə qarşı: Azərbaycan niyə ən yüksək qiyməti ödəməkdə davam edir

Cəmiyyət

Buzovnada dənizdə batan iki qardaşdan daha birinin meyiti tapıldı

Cəmiyyət

Nəzarətsiz ərazidə dənizə girən 15 yaşlı yeniyetmənin taleyi faciə ilə nəticələndi

Cəmiyyət

Sumqayıtda “103” xəttində nasazlıq: Alternativ nömrələr açıqlandı

Cəmiyyət

Tez xarab olan mallar üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin olunub

Naxçıvada zəlzələ oldu

Sabah 39 dərəcə isti olacaq

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Bilgəhdə dənizdə bir nəfər batıb

"Carlsberg Azerbaijan PepsiCo"nun Azərbaycanda bottleri olacaq - FOTO

14 yaşlı Sahibdən 4 gündür xəbər yoxdur

Növbəti iki gündə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov: "TRIPP layihəsi üzrə fiziki işlərin 2026-cı ildə başlanması gözlənilir"

Bu gün, 14:11

Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir"

Bu gün, 14:03

İqnasio Kassis: "Humanitar minatəmizləmə İsveçrə üçün çox mühüm məsələdir"

Bu gün, 13:57

Tez xarab olan mallar üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək

Bu gün, 13:51

İqnasio Kassis: "Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Avropa təhlükəsizliyi üçün ən ciddi çağırış olaraq qalır"

Bu gün, 13:50

​İqnasio Kassis: "Azərbaycan regional qovşaq və Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında körpüdür"

Bu gün, 13:42

Nazir: "Azərbaycan bundan sonra da Ermənistanla birbaşa ikitərəfli dialoqu davam etdirməyə hazırdır"

Bu gün, 13:37

Ceyhun Bayramov: ATƏT məkanında çox qeyri-sabit və təlatümlü təhlükəsizlik mühiti hökm sürür

Bu gün, 13:26

Diş düzəltmədə xətalara son: Rəqəmsal laboratoriya necə işləyir? - FOTO

Bu gün, 13:10

Minalar sülhə qarşı: Azərbaycan niyə ən yüksək qiyməti ödəməkdə davam edir

Bu gün, 13:03

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin olunub

Bu gün, 12:53

Naxçıvada zəlzələ oldu

Bu gün, 12:39

Sabah 39 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:25

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 21 % azalıb

Bu gün, 12:10

Gələn həftədən universitetlərə ixtisas seçimi başlayır

Bu gün, 11:55

Tural Əsgərov: "Nəriman Axundzadənin "Ərzurumspor"la müqaviləsinin şərtləri hələ razılaşdırılmayıb"

Bu gün, 11:53

Bakı metrosunda Qırmızı və Yaşıl xətlərin ayrılmasında əsas mərhələ başlayır

Bu gün, 11:45

Azərbaycan XİN başçısı ilə ATƏT-in sədri arasında təkbətək görüş başlayıb

Bu gün, 11:33

Ceyhun Bayramov İqnazio Kassisi qarşılayıb

Bu gün, 11:31

Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil olmaqla 55 əcnəbi ölkədən çıxarılıb

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər