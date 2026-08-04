 Nəzarətsiz ərazidə dənizə girən 15 yaşlı yeniyetmənin taleyi faciə ilə nəticələndi | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Nəzarətsiz ərazidə dənizə girən 15 yaşlı yeniyetmənin taleyi faciə ilə nəticələndi

First News Media09:11 - Bu gün
Nəzarətsiz ərazidə dənizə girən 15 yaşlı yeniyetmənin taleyi faciə ilə nəticələndi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsində nəzarətsiz ərazidə dənizdə batan 15 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapılıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ən yaxın sularda xilasetmə məntəqəsindən 15 kilometr aralı ərazidə baş verib.

Məlumata görə, 2011-ci il təvəllüdlü Həsən Asif oğlu Əlihəsənov dənizdə əmisi ilə birlikdə batıb. Əmisi daha əvvəl sudan çıxarılsa da, yeniyetmənin axtarışları davam etdirilirdi.

Axtarışlar başa çatıb və Həsən Əlihəsənovun nəşi tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

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