 DİN: Bir sutkada 46 cinayət açıldı, 104 nəfər saxlanıldı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

DİN: Bir sutkada 46 cinayət açıldı, 104 nəfər saxlanıldı

First News Media12:11 - Bu gün
DİN: Bir sutkada 46 cinayət açıldı, 104 nəfər saxlanıldı

Avqustun 4-də ölkə ərazisində qeydə alınan 46, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 104, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 80, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 4 və dələduzluğa görə axtarışda olan 4 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 20 fakt müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 38,2 kiloqramdan artıq narkotik vasitə narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Yabanı halda bitmiş 2,3 ton çəkidə 8026 çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib.

Eyni zamanda, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən olunub. Polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapança, 1 qumbara, 5 tüfəng və 96 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər də saxlanılıb.

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