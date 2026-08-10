 Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Qafar Ağayev14:51 - Bu gün
Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Azərbaycan və Çin arasında enerji tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

1news.az Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müzakirələr nazir Pərviz Şahbazovun Çinin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Lu Meyi qəbul etdiyi zaman aparılıb.

Görüşdə Azərbaycan ilə Çin arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, həmçinin həyata keçirilən və planlaşdırılan bir sıra layihələr müzakirə olunub.

Görüş zamanı "Universal International Holdings Limited" şirkətinin Qobustan rayonunda inşa etdiyi 100 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsinin ölkəmizin bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadəyə və enerji keçidi üzrə qarşıya qoyulan hədəflərə çatılmasına töhfə verəcəyi bildirilib.

Eyni zamanda, Çinin Elektrik Enerjisinin Planlaşdırılması və Mühəndislik İnstitutu (EPPEI) tərəfindən aparılan ölkəmizdə elektrik enerjisi şəbəkəsinin tədqiqatına da toxunulub. Tədqiqatın nəticələrinin Azərbaycanın enerji sektorunun gələcək inkişafı baxımından mühüm rol oynayacağı qeyd edilib.

Bununla yanaşı, Çində keçiriləcək "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlıq da nəzərdən keçirilib.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

Məmməd Əhmədzadə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri geri çağırılaraq Belçikaya təyin olunub

Cəmiyyət

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Leysan və dolu gözlənilir

Cəmiyyət

Sabahın hava proqnozu: Yağış və leysan gözlənilir

Rəsmi

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevə zəng edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 3 milyard manatı keçib

AZAL-dan Naxçıvan istiqamətində artan mövsümi tələbatla bağlı sərnişinlərə müraciət

Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 14,7 faiz artıb

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Dünya bazarında qızılın qiyməti yüksəldi

Son xəbərlər

Qaradağda dənizdə batan qadınların kimliyi məlum olub

Bu gün, 16:35

Azərbaycanda zəlzələ olub

Bu gün, 16:30

Sumqayıtda velosipedçinin həyatını təhlükəyə atan sürücü müəyyən edildi – VİDEO

Bu gün, 16:25

Bu gün təyin olunan səfirlər kimdir? - DOSYE

Bu gün, 16:23

“Trabzonspor” daha bir ulduz futbolçunu transfer edir

Bu gün, 16:13

Şıxov çimərliyində iki qadın dənizdə boğulub

Bu gün, 15:50

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 3 milyard manatı keçib

Bu gün, 15:41

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Leysan və dolu gözlənilir

Bu gün, 15:12

AZAL-dan Naxçıvan istiqamətində artan mövsümi tələbatla bağlı sərnişinlərə müraciət

Bu gün, 14:57

Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Bu gün, 14:51

Yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 14,7 faiz artıb

Bu gün, 14:49

Strateji obyektlərin kibertəhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları hazırlanacaq

Bu gün, 14:19

Məmməd Əhmədzadə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri geri çağırılaraq Belçikaya təyin olunub

Bu gün, 14:08

Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

Bu gün, 14:05

Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümünün ilk turunun oyun cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 13:58

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

Bu gün, 13:55

Azərbaycanın Belçikadakı səfiri geri çağırılıb

Bu gün, 13:38

Çingiz Əlioğlu dəfn olundu

Bu gün, 13:16

Bu şəxslərin müavinəti ləğv ediləcək

Bu gün, 13:06

Ötən həftə 1581 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 12:54
Bütün xəbərlər