 Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

Qafar Ağayev16:14 - Bu gün
Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

Naxçıvan şəhərində ictimai nəqliyyatın inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı işlər həyata keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən şəhərin nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan təhlil və araşdırmalar nəticəsində marşrut şəbəkəsi optimallaşdırılıb.

Yeni marşrut şəbəkəsinə əsasən, şəhərdə sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədilə 9 marşrut xəttinin fəaliyyət göstərməsi müəyyənləşdirilib.

Sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvanda ekoloji təmiz, elektriklə çalışan, pandus və kondisionerlə təchiz edilmiş 72 yeni avtobus istismara cəlb olunub. Onlardan 60-ı “BYD”, 12-si isə “King Long” markalı elektrikli avtobuslardır.

Avtobuslardan 63-ü marşrut xətlərində fəaliyyət göstərir, 9-u isə ehtiyatda saxlanılır.

Yeni marşrut şəbəkəsinin tətbiqi nəticəsində şəhər və ətraf ərazilərdə ictimai nəqliyyata əlçatanlıq səviyyəsi 90 faizdən 95 faizə yüksəlib. Avtobus parkının orta yaşı isə 18-dən 0-a endirilib.

Yeni avtobuslarla il ərzində təxminən 4,5 milyon sərnişinə xidmət göstərilməsi gözlənilir.

Naxçıvanda ictimai nəqliyyatda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi də genişləndirilib. Şəhərdə fəaliyyət göstərən avtobuslarda “CityCard” nağdsız ödəniş sistemi tətbiq olunur.

Sərnişinlər gediş haqqını “CityCard” kartı, istənilən bank kartı, həmçinin “Google Pay” və “Apple Pay” vasitəsilə ödəyə bilərlər.

Bundan əlavə, “BakıKart” mobil tətbiqini “App Store” və “Google Play” platformalarından yükləməklə “CityCard” kartının balansını onlayn artırmaq və QR kod vasitəsilə ödəniş etmək mümkündür.

Eyni zamanda, AYNA-nın Monitorinq Mərkəzi vasitəsilə avtobusların hərəkəti real vaxt rejimində izlənilir. Bu sistem sərnişindaşımaya nəzarətin gücləndirilməsinə, təhlükəsiz və fasiləsiz xidmətin təmin edilməsinə imkan yaradır.

Qeyd edək ki, Naxçıvan şəhərində həyata keçirilən yeniliklər ictimai nəqliyyatda xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və sərnişin məmnuniyyətinin artırılmasına yönəlib.

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

Ölkəmizin Latviyadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Mövqe

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

Mövqe

Naxçıvan necə regionun mühüm geosiyasi məkanına çevrildi? - Deputatdan açıqlama

Mövqe

Naxçıvanın artan regional əhəmiyyəti – “Yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yaranır” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu karbon idarəçiliyində növbəti mərhələnin prioritetlərini müəyyənləşdirir

Sabiq deputat və vəkilə qarşı dələduzluq – 260 min manatlıq iş

Ağdaşda heyvan bazarı fəaliyyətini bərpa edib - VİDEO

Salxab Məmmədov: Əcəmi Naxçıvaninin abidəsi 8-9 aylıq əməyin nəticəsidir

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Tələbələrin ardınca müəllimlərin də taleyi sual altında qaldı – Bakı Qızlar Universitetində narahatlıq - VİDEO

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Müəllimlərin faktiki yaşayış rayonuna uyğun vakansiya seçimi başlayıb

Sabah temperatur 39 dərəcəyə çatacaq

Son xəbərlər

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu karbon idarəçiliyində növbəti mərhələnin prioritetlərini müəyyənləşdirir

Bu gün, 17:06

Türkiyədə F-16 qəzaya uğrayıb, pilot xilas oldu

Bu gün, 17:00

Sabiq deputat və vəkilə qarşı dələduzluq – 260 min manatlıq iş

Bu gün, 16:51

Ağdaşda heyvan bazarı fəaliyyətini bərpa edib - VİDEO

Bu gün, 16:47

Salxab Məmmədov: Əcəmi Naxçıvaninin abidəsi 8-9 aylıq əməyin nəticəsidir

Bu gün, 16:26

Naxçıvanda ekoloji təmiz ictimai nəqliyyat sistemi qurulub - FOTO

Bu gün, 16:14

Deputat: Naxçıvanın yeni inkişaf mərhələsinin strateji hədəfləri müəyyənləşib

Bu gün, 16:10

AQTA: “Arıqlamağa kömək edir” kimi reklamlar yolverilməzdir

Bu gün, 16:08

Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir

Bu gün, 16:05

Naxçıvanın gələcəyi TRIPP və enerji layihələri ilə necə dəyişəcək? – Politoloqdan şərh

Bu gün, 15:36

Bu gün Xalq şairi Qabilin doğum günüdür

Bu gün, 15:24

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 14:50

Lənkəranda meşədə iki nəfərin meyitinin aşkarlanması faktı üzrə cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:28

Dörd rayonda yanğına səbəb olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 14:20

Naxçıvan necə regionun mühüm geosiyasi məkanına çevrildi? - Deputatdan açıqlama

Bu gün, 14:14

Bakıda fərqlənmə attestatı alan məzunların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Naxçıvanın artan regional əhəmiyyəti – “Yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yaranır” - ŞƏRH

Bu gün, 13:13

Sabah Bakıda 36 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:55

Lənkəranda meşədə meyitləri tapılan gənclərlə bağlı TƏFƏRRÜATLAR - VİDEO

Bu gün, 12:35

Yolda məcburi dayanan sürücülərə xəbərdarlıq: Təkcə qəza işıqlarını yandırmaq kifayət deyil - VİDEO

Bu gün, 12:24
Bütün xəbərlər