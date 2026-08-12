Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir
Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibə 2022-ci ildən bəri davam edir və bu, hər iki ölkənin hərbi sursat ehtiyatlarında ciddi problemlər yaradıb.
1news.az "Politico"ya istinadən xəbər verir ki, Ukrayna və onun Avropalı müttəfiqləri qış aylarında Rusiyanın hava hücumlarını gücləndirməsi ehtimalına qarşı ölkənin hava müdafiə sistemini gücləndirmək məqsədilə Patriot raketləri təchiz etməyə çalışırlar.
Ukrayna tərəfindən edilən açıqlamalarda bildirilib ki, son aylarda Rusiya müttəfiqlərdən aylarla topladıqları raket sayından daha çoxunu bir həftə ərzində ölkəyə atır. Ancaq mövcud ehtiyatların tükənməyə yaxınlaşması və istehsal proseslərindəki gecikmələr çatdırılmaları xeyli çətinləşdirir.
Kiyev hökuməti bildirir ki, Rusiyanın ballistik raketlərini dəf etmək üçün yüzlərlə PAC-2 və PAC-3 tipli Patriot maneə raketlərinə ehtiyac var. Buna qarşılıq, Almaniya, Polşa, İspaniya və Yunanıstan kimi Avropa müttəfiqləri öz milli təhlükəsizlik riskləri və NATO öhdəlikləri səbəbindən ehtiyatlarından əlavə ötürmə etmək imkanlarının hüdud nöqtəsinə çatdığını vurğulayırlar.
Əsas istehsalçı olan ABŞ-ın ehtiyatları da qlobal tələbat və digər münaqişələr üzündən təzyiq altındadır. Sənaye gücündəki məhdudiyyətlər üzündən yeni raket sifarişlərinin və ya lisenziyalı istehsalın yaxınlaşan qış mövsümünə qədər başa çatdırılması mümkün görünmür. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Mettyu Uitteyker (Matthew Whitaker) bildirib ki, Ukrayna ilə uzunmüddətli birgə istehsal razılaşmaları qışdan əvvəl tamamlanmayacaq.
Ukraynanın üzərində işlədiyi "Freyja" adlı yerli antiballistik sistem layihəsi isə hələ test və inkişaf mərhələsində olduğundan qısamüddətli həll təklif edə bilmir.
Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa hər bir raketin təchizatı üçün diplomatik səylər göstərdiklərini bildirib. Keçmiş Müdafiə Naziri Mixaylo Fedorov isə qeyd edib ki, Rusiyanın həftəlik atdığı raket sayı müttəfiqlərdən bir neçə ayda əldə edilən raket miqdarını üstələyir.
Avropalı rəsmilər də çatdırılma imkanlarının artıq hüduduna çatdığını təsdiqləyirlər. Alman briqada generalı Yurgen Şrödl bildirib ki, mövcud imkanlar sərhəddədir və eyni zamanda öz hava müdafiələrini də qorumaq məcburiyyətindədirlər. Norveç Müdafiə Naziri Tore O. Sandvik isə vəziyyətin davamlı olmadığını bildirərək bütün Avropa ölkələrini dəstəyi artırmağa çağırıb.