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Bu gün Xalq şairi Qabilin doğum günüdür

First News Media15:24 - Bu gün
Bu gün Xalq şairi Qabilin doğum günüdür

Avqustun 12-si Azərbaycanın xalq şairi Qabil İmamverdiyevin doğum günüdür.

1news.az xatırladır ki, Qabil İmamverdiyev 1926-cı ildə Bakıda dünyaya göz açıb.

O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun nəzdində olan hazırlıq kursunda orta təhsil alıb. 1944-1948-ci illər ərzində institutun dil və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olub. Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində olan ikiillik ali ədəbiyyat kurslarında müdavim olub.

1975-1979-cu illərdə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində poeziya şöbəsinin müdiri, "Azərbaycan" jurnalı redaksiyasında şeir üzrə ədəbi işçi, baş redaktorun müavini vəzifələrində işləyib.

AYB Ağsaqqallar Şurasının sədri olub.

Görkəmli şair 1976-cı ildə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına, 1998-ci ildə Ədəbiyyat Fondunun "Rəsul Rza" mükafatına layiq görülüb.

1980-ci ildə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı, 1984-cü ildə "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adı, 1992-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının xalq şairi" fəxri adı, 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü, 2006-cı ildə "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib. O, həmçinin "Əmək igidliyinə görə" medalına da layiq görülüb.

Şairdən geriyə qalan əsərlərə 1959-cu ildə yazdığı "Mənim mavi Xəzərim", 1962-ci ildə yazdığı "Ömür boyu", 2001-ci ildə yazdığı "İlahi qismət" və s. kimi əsərləri misal göstərmək olar.

Qabil İmamverdiyev 2007-ci il aprelin 4-də Bakıda vəfat edib və I Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

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