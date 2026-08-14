Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib
“2026-cı ilin I yarımili ərzində Azərbaycanda 3500-ə yaxın elektron satınalma keçirilib”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sədrinin müavini Mirzə Mirzəyev “Dövlət satınalmaları: proses, iştirakçılar və nəzarət mexanizmləri” mövzusunda keçirilən təlimdə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, elektron satınalmaların ümumi məbləği 1,7 milyard manat təşkil edib.
“Bu ilin I yarımilində elektron satınalmalar nəticəsində dövlət büdcəsinə qənaət edilmiş məbləğ 294,3 milyon manat, qənaət edilmiş məbləğin ehtimal olunan qiymətdə xüsusi çəkisi isə 14,7% təşkil edib”, - deyə Mirzə Mirzəyev bildirib.
O qeyd edib ki, açılışı baş tutmuş müsabiqələr üzrə orta iştirakçı sayı 3,5 olub.