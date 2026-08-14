 Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib

Qafar Ağayev16:41 - Bu gün
Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib

“2026-cı ilin I yarımili ərzində Azərbaycanda 3500-ə yaxın elektron satınalma keçirilib”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sədrinin müavini Mirzə Mirzəyev “Dövlət satınalmaları: proses, iştirakçılar və nəzarət mexanizmləri” mövzusunda keçirilən təlimdə çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, elektron satınalmaların ümumi məbləği 1,7 milyard manat təşkil edib.

“Bu ilin I yarımilində elektron satınalmalar nəticəsində dövlət büdcəsinə qənaət edilmiş məbləğ 294,3 milyon manat, qənaət edilmiş məbləğin ehtimal olunan qiymətdə xüsusi çəkisi isə 14,7% təşkil edib”, - deyə Mirzə Mirzəyev bildirib.

O qeyd edib ki, açılışı baş tutmuş müsabiqələr üzrə orta iştirakçı sayı 3,5 olub.

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