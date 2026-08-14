 Sabah güclü külək əsəcək – SARI XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah güclü külək əsəcək – SARI XƏBƏRDARLIQ

First News Media16:44 - Bu gün
Sabah güclü külək əsəcək – SARI XƏBƏRDARLIQ

Avqustun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi, Naxçıvan MR, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli, Mingəçevir, Cəlilabad, Biləsuvar, Goranboy, Naftalan, Beyləqan, Şirvan, Salyan, Qobustan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Neftçala, Hacıqabul, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Quba, Xızı, Qusarda isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

Paylaş:
98

Aktual

Cəmiyyət

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Cəmiyyət

Azərbaycanda 1144 satınalma üzrə yekun protokol ləğv edilib

Cəmiyyət

Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib

Cəmiyyət

III ixtisas qrupu üzrə qəbul planı açıqlanıb

Şəkər xəstəliyindən əməliyyatla azad olmağın mümkün olduğunu bilirdiniz?

6 vaqon buğda Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana yola salındı

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

AEM: Ötən ay lisenziyasız işləyən 29 həkim və 12 tibb bacısı barədə protokol tərtib edilib

Taksidən pul və bank kartları oğurlayan şəxs saxlanılıb

Xocavənddə buldozer minaya düşüb

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Son xəbərlər

III ixtisas qrupu üzrə qəbul planı açıqlanıb

Bu gün, 17:48

Avropa birinciliyində iştirak edəcək Azərbaycan ağırlıqqaldıranları açıqlanıb

Bu gün, 17:46

Şəkər xəstəliyindən əməliyyatla azad olmağın mümkün olduğunu bilirdiniz?

Bu gün, 17:24

6 vaqon buğda Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana yola salındı

Bu gün, 17:15

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Bu gün, 16:58

Qırğızıstanın enerji sistemi təcrid olunmuş rejimə keçib

Bu gün, 16:50

Azərbaycanda 1144 satınalma üzrə yekun protokol ləğv edilib

Bu gün, 16:48

Sabah güclü külək əsəcək – SARI XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:44

Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib

Bu gün, 16:41

Xırdalan-Sumqayıt xətti üzrə sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa olunur

Bu gün, 16:35

"Global Media Group"un əməkdaşı vəfat etdi

Bu gün, 16:17

Xocavənddə açıq ərazidə yanğın başladı

Bu gün, 16:02

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:45

Elçin Quliyevə müavin təyin edildi - FOTO

Bu gün, 15:45

Çağırışçıların yekun tibbi müayinəsi müasir mərkəzdə aparılır

Bu gün, 15:38

“Qarabağ”ın “Tvente” ilə matçlarının hakimləri açıqlandı

Bu gün, 15:31

Fransada meşə yanğını: 525 nəfər təxliyə edildi

Bu gün, 15:23

Samuxda qarayara ilə bağlı xüsusi post quruldu - VİDEO

Bu gün, 15:03

Hesablama Palatasına yeni səlahiyyətlər verilib

Bu gün, 14:38

Azərbaycanda "Dövlət auditi" informasiya sistemi yaradılır

Bu gün, 14:36
Bütün xəbərlər