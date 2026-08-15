Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lixtenşteyn Knyazlığı hökuməti və xalqını Milli Gün münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi "X" hesabında paylaşım olunub.
Warm congratulations to the people and the government of the Principality of Liechtenstein on the occasion of National Day.
Happy National Day, Liechtenstein! 🇦🇿🇱🇮 @MFA_LT pic.twitter.com/jjyzhHLLSZ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 15, 2026
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