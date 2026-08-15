 Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib

First News Media11:47 - Bu gün
Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Lixtenşteyn Knyazlığı hökuməti və xalqını Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi "X" hesabında paylaşım olunub.

 

 

Paylaş:
99

Aktual

Cəmiyyət

Bu gündən metronun "28 May"–"Nizami" stansiyaları arasında hərəkət dayanır

Cəmiyyət

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Cəmiyyət

Azərbaycanda 1144 satınalma üzrə yekun protokol ləğv edilib

Cəmiyyət

Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib

Siyasət

Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib

Azərbaycan XİN Konqonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Qarabağ və Maramureş arasında əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub

Elçin Quliyevə müavin təyin edildi - FOTO

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

İlham Əliyev və Nikol Paşinyan ABŞ Prezidentinin Nobel Sülh Mükafatına namizədliyini irəli sürüblər

Kamaləddin Qafarov: “Naxçıvan enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir”

Paraqvay iş adamlarının Bakıya səfəri planlaşdırılır

Son xəbərlər

"Real"ın qapıçısı Andrey Lunin "Yuventus"a təklif olunub

Bu gün, 14:28

“28 May" stansiyasının fəaliyyəti necə olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Bu gün, 14:18

“Sea Breeze”də baş verən faciə ilə bağlı bütün təhlükəsizlik tədbirləri yenidən yoxlanılacaq -Emin Ağalarov

Bu gün, 13:57

Bərdənin üç kəndində qaz olmayacaq

Bu gün, 13:34

Polis Masallıda əməliyyat keçirdi - 9 kq narkotik aşkarlandı

Bu gün, 13:17

Sabah Bakıda külək, bölgələrdə şimşək və leysan olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:00

İmişlidə iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alan var

Bu gün, 12:41

Bölgələrdə leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 12:26

"Qarabağ"dan getdi - Hava limanında görüntüləndi

Bu gün, 12:11

Tbilisidə leysan yağışlar həyatı iflic etdi - 2 metro stansiyasını su basıb

Bu gün, 11:51

Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib

Bu gün, 11:47

Azərbaycan XİN Konqonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:45

Bu il doğulan uşaqlara ən çox qoyulan ADLAR

Bu gün, 11:37

Qarabağ və Maramureş arasında əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub

Bu gün, 11:24

Bakı şəhəri bu gün bir daha yuyuldu

Bu gün, 11:21

Hövsanda mağazanın tavanı çöküb, xəsarət alan var

Bu gün, 11:09

Ekspres avtobuslar harada dayanır? - MƏKANLAR

Bu gün, 10:56

Ötən gün vətəndaşlardan qanunsuz saxlanılan 7 silah götürülüb

Bu gün, 10:45

Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan yük qatarı Biləcəridən yola düşüb

Bu gün, 10:34

Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 34 il keçir

Bu gün, 10:24
Bütün xəbərlər