III ixtisas qrupu üzrə qəbul planı açıqlanıb
2026/2027-ci tədris ili üçün respublika ali təhsil müəssisələrinin III ixtisas qrupuna Azərbaycan və rus bölmələri, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə tələbə qəbulu planı və dövlət sifarişi üzrə yerlərin sayı təqdim edilib.
Dövlət İmtahan Mərkəzindən 1news.az-a bildirilib ki, 2026/2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin III ixtisas qrupuna Azərbaycan bölməsi üzrə 11 min 848, rus bölməsi üzrə 1355, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 2350 yer olmaqla, ümumilikdə 15 min 553 yer nəzərdə tutulur. Həmin yerlərdən 4140-ı dövlət sifarişi əsasındadır.
III ixtisas qrupundakı plan yerlərinin altqruplar üzrə paylanmasına gəldikdə isə DT altqrupu üzrə ümumilikdə 13 min 373 (o cümlədən Azərbaycan bölməsində 10 min 423, rus bölməsində 1135, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 1815) yer ayrılıb. DT altqrupu üzrə dövlət sifarişi əsasında 3920 plan yeri var.
TC altqrupu üzrə isə ümumilikdə 2180 (o cümlədən Azərbaycan bölməsində 1425, rus bölməsində 220, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 535) yer ayrılıb. TC altqrupu üzrə dövlət sifarişi əsasında 220 plan yeri mövcuddur.