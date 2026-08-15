 Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 34 il keçir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 34 il keçir

First News Media10:24 - Bu gün
Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 34 il keçir

Bu gün Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövriyyəyə buraxılmasından 34 il keçir.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, ötən əsrin sonunda müstəqillik əldə edən Azərbaycanda milli pul vahidinin yaradılmasının əsası o vaxtkı prezident Əbülfəz Elçibəyin 15 iyul 1992-ci il tarixli "Milli valyutanın dövriyyəyə buraxılması haqqında" fərmanı ilə qoyulub.

1992-ci il avqustun 15-də 1, 10 və 250 manatlıq əskinaslar, noyabrında 5, 10, 20 və 50 qəpiklik sikkələr, dekabrında 5 manatlıq əskinaslar, 1993-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1 000 manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxılıb. Azərbaycanın ilk pulları Fransa Mərkəzi Bankında hazırlanıb.1992-ci ilin avqustundan 1994-cü ilin yanvarına qədər Azərbaycan ərazisində 1 manat 10 rubla bərabər olub, yəni hər iki valyutadan istifadə edilib. Prezident Heydər Əliyevin 11 dekabr 1993-cü il tarixli "Milli valyutanın respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması haqqında" fərmanından sonra Azərbaycan rubl zonasından çıxıb. Bununla da Milli Bank müstəqil pul və məzənnə siyasəti həyata keçirməyə başlayıb.

Paylaş:
117

Aktual

Cəmiyyət

Bu gündən metronun "28 May"–"Nizami" stansiyaları arasında hərəkət dayanır

Cəmiyyət

Dövlət satınalmalarında yeni elektron imkanlar yaradılıb

Cəmiyyət

Azərbaycanda 1144 satınalma üzrə yekun protokol ləğv edilib

Cəmiyyət

Sədr müavini: Dövlət satınalmalarında 294,3 milyon manat qənaət edilib

Cəmiyyət

“28 May" stansiyasının fəaliyyəti necə olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

“Sea Breeze”də baş verən faciə ilə bağlı bütün təhlükəsizlik tədbirləri yenidən yoxlanılacaq -Emin Ağalarov

Bərdənin üç kəndində qaz olmayacaq

Polis Masallıda əməliyyat keçirdi - 9 kq narkotik aşkarlandı

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Azərbaycanda zəlzələ olub

Samuxda qarayara ilə bağlı xüsusi post quruldu - VİDEO

Son xəbərlər

"Real"ın qapıçısı Andrey Lunin "Yuventus"a təklif olunub

Bu gün, 14:28

“28 May" stansiyasının fəaliyyəti necə olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Bu gün, 14:18

“Sea Breeze”də baş verən faciə ilə bağlı bütün təhlükəsizlik tədbirləri yenidən yoxlanılacaq -Emin Ağalarov

Bu gün, 13:57

Bərdənin üç kəndində qaz olmayacaq

Bu gün, 13:34

Polis Masallıda əməliyyat keçirdi - 9 kq narkotik aşkarlandı

Bu gün, 13:17

Sabah Bakıda külək, bölgələrdə şimşək və leysan olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:00

İmişlidə iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alan var

Bu gün, 12:41

Bölgələrdə leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 12:26

"Qarabağ"dan getdi - Hava limanında görüntüləndi

Bu gün, 12:11

Tbilisidə leysan yağışlar həyatı iflic etdi - 2 metro stansiyasını su basıb

Bu gün, 11:51

Azərbaycan XİN Lixtenşteynin Milli Gününü təbrik edib

Bu gün, 11:47

Azərbaycan XİN Konqonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:45

Bu il doğulan uşaqlara ən çox qoyulan ADLAR

Bu gün, 11:37

Qarabağ və Maramureş arasında əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub

Bu gün, 11:24

Bakı şəhəri bu gün bir daha yuyuldu

Bu gün, 11:21

Hövsanda mağazanın tavanı çöküb, xəsarət alan var

Bu gün, 11:09

Ekspres avtobuslar harada dayanır? - MƏKANLAR

Bu gün, 10:56

Ötən gün vətəndaşlardan qanunsuz saxlanılan 7 silah götürülüb

Bu gün, 10:45

Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan yük qatarı Biləcəridən yola düşüb

Bu gün, 10:34

Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 34 il keçir

Bu gün, 10:24
Bütün xəbərlər