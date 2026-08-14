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Cəmiyyət

Şəkər xəstəliyindən əməliyyatla azad olmağın mümkün olduğunu bilirdiniz?

First News Media17:24 - Bu gün
Şəkər xəstəliyindən əməliyyatla azad olmağın mümkün olduğunu bilirdiniz?

Müasir dövrdə qeyri-infeksion xəstəliklər arasında ən sürətlə yayılan və "əsrin gizli epidemiyası" adlandırılan diabet (şəkər xəstəliyi), milyonlarla insanın həyat keyfiyyətini aşağı salan başlıca sağlamlıq problemlərindən biridir.

Xüsusilə Tip 2 diabetdən əziyyət çəkən şəxslər illərlə davam edən pəhrizlər, gündəlik dərman qəbulu və davamlı insulin iynələrinə bağlı yaşamaq məcburiyyətində qalırlar. Xəstəlik vaxtında və effektiv şəkildə nəzarət altına alınmadıqda müxtəlif fəsadlara: böyrək çatışmazlığı, görmə zəifliyi, ürək-damar xəstəlikləri və sinir zədələnmələrinə yol aça bilir.

Lakin tibb elminin inkişafı şəkər xəstəliyi ilə mübarizədə tamamilə yeni imkanlar yaradır. Müasir metabolik cərrahiyyə sayəsində artıq Tip 2 diabeti yalnız dərmanlarla nəzarətdə saxlamaq deyil, xəstəliyin kökündə duran metabolik pozuntuları cərrahi yolla aradan qaldırmaq mümkündür.

Bu istiqamətdə qabaqcıl tibbi xidmətlər təqdim edən "Zəfəran Hospital" icra olunan Laparoskopik Transit Bipartition əməliyyatı ilə pasiyentlərə sağlam və dərmanlardan asılı olmayan yeni bir həyat bəxş edir. Bu müasir cərrahi üsul həm qan şəkərinin normallaşmasına, həm də metabolik sistemin bərpasına kömək edir.

Xüsusi Metabolik Müayinə Paketi ilə İlkin Addım
Transit Bipartition əməliyyatının hər pasiyent üçün uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirmək məqsədilə hərtərəfli ilkin diaqnostika tələb olunur. Bununla əlaqədar, "Zəfəran Hospital" sentyabr ayı üzrə xüsusi sosial aksiya elan edir. Pasiyentlər əməliyyata uyğunluq səviyyəsini yoxlamaq üçün 6 əsas analizi əhatə edən metabolik müayinə paketindən güzəştli şərtlərlə yararlana bilərlər.

Müayinə paketinə daxil olan analizlər:
 Qanın ümumi analizi
 Qanda şəkər
 HbA1c (Glikirovannıy hemoqlobin)
 İnsulin (aclıq)
 C-peptid
 CRP (C-reaktiv zülal)

Sentyabrın sonunadək davam edəcək kampaniya çərçivəsində 123 ₼ dəyərində olan bu kompleks analiz paketi pasiyentlərə cəmi 89 ₼ qiymətinə təqdim olunur.

Analiz nəticələri hospitalın təcrübəli mütəxəssis həkimləri tərəfindən ətraflı qiymətləndirilir və pasiyentin metabolik cərrahiyyəyə uyğunluğu barədə dəqiq rəy verilir.

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